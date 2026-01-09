Burton Riders präsentieren 'From Burton to the World' Kollektion in Aspen & Laax

BURLINGTON, Vt., 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Burton ist stolz darauf, 'From Burton to the World' , eine limitierte Kollektion von Snowboards, Bekleidung und Accessoires mit ikonischen Zitaten des verstorbenen Burton-Gründers Jake Burton Carpenter, vorzustellen. Professionelle Snowboarder, die von Burton gesponsert werden, werden die Kollektion bei ihren Wettkämpfen in Aspen, Colorado, und Laax, Schweiz, diesen Monat vorstellen. Die weltweite Verfügbarkeit beginnt am 3. Februar auf Burton.com und in ausgewählten Flagship Stores und Einzelhandelspartnern weltweit.

"Jake hat Burton aus einer einfachen Überzeugung heraus aufgebaut: Snowboarden bringt die Menschen zusammen", sagte Donna Carpenter, Eigentümerin und Vorstandsvorsitzende von Burton. "Während wir den einzelnen Athleten bei ihren Wettkämpfen zuschauen, hat Jake verstanden, dass es beim Snowboarden schon immer um die Gemeinschaft ging, und das verkörpern unsere Fahrer. From Burton to the World' feiert diesen Geist. Jedes Board trägt Jakes Worte, aber was noch wichtiger ist:From Burton to the World" steht für die Leidenschaft, die Snowboarder auf und neben dem Berg teilen. Diese Kollektion ist eine Hommage an Jakes Vision, die nun von Fahrern auf der ganzen Welt weitergeführt wird, die den Sport weiter vorantreiben und dabei seiner Seele treu bleiben."

Jakes Worte, Riders' Choice

Die Fahrer des Burton Teams arbeiteten direkt mit den Designern zusammen, um die Zitate von Jake Burton auszuwählen, die ihnen am meisten zusagten. Das Ergebnis: sechs kühne, grafische Snowboards in einer leuchtenden Farbpalette, die jeweils mit geschichtsträchtigen Zitaten im Blockdruck versehen sind.

Die Sammlung

SO VIEL SPASS WIE MÖGLICH HABEN".

Geritten von: Oliver Martin (USA), Gaon Choi (Korea), Hiroto Ogiwara (Japan), Yiming Su (China), Mitsuki Ono (Japan), Nicola Liviero (Italien), Shaotong Wu (China) und Clemens Millauer (Österreich).

REITEN IST DER ORT, WO DIE ENERGIE HERKOMMT UND AUCH DER ORT, WO SIE HINGEHT.

Geritten von: Anna Gasser (Österreich), Ayumu Hirano (Japan), Hanna Karrer (Österreich), Reira Iwabuchi (Japan), Romain Allemand (Frankreich), Taiga Hasegawa (Japan) und Jakub Hrones (Tschechische Republik).

HIER BEI BURTON NEHMEN WIR UNSEREN SPASS ERNST.

Geritten von: Brock Crouch (USA), Jiayu Liu (China), Jonas Hasler (Schweiz), Leon Vockensperger (Deutschland), Øyvind Kirkhus (Norwegen), Telma Sarkipajou (Finnland), Dane Menzies (Neuseeland), Zoi Sadowski-Synnott (Neuseeland).

DAS BESTE AM SNOWBOARDEN - ES GEHT NICHT DARUM, WIE DU AUSSIEHST, SONDERN WIE DU DICH FÜHLST.

Geritten von: Shuichiro Shigeno (Japan).

GLAUBE AN SNOWBOARDING".

Geritten von: Kaishu Hirano (Japan).

QUESTION: IST SNOWBOARDEN EINE MODEERSCHEINUNG? ANTWORT: GET SERIOUS'

Geritten von: Cam Melville Ives (Neuseeland), Clemens Millauer (Österreich), Lu Yang (China), Mark McMorris (Kanada) und Mari Fukada (Japan).

Die Reiter unterstützen, die Gemeinschaft zelebrieren

Burton ist stolz darauf, diese unglaubliche globale Gemeinschaft von Fahrern zu unterstützen, die Jakes Vision jedes Mal weiterführen, wenn sie vorbeikommen. Fans können mit den Burton Ridern feiern und ein Stück Snowboard-Geschichte besitzen mit der "From Burton to the World" Kollektion von Snowboards, Bekleidung und Accessoires, die ab dem 3. Februar in begrenzter Stückzahl weltweit erhältlich ist auf Burton.com und in ausgewählten Burton Flagship Stores und Einzelhandelspartnern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857988/Burton_Riders_Debut.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/burton-riders-prasentieren-from-burton-to-the-world-kollektion-in-aspen--laax-302657205.html