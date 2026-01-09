BARCLAYS stuft LUFTHANSA AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Management auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Der Fokus bei der Fluggesellschaft liege auf den mittelfristigen Rentabilitätszielen, gestützt von der Flottenerneuerung, Umstrukturierungsmaßnahmen im Hauptstreckennetz und dem starken Frachtgeschäft, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während Tarifverhandlungen, regulatorische Änderungen und Wetterstörungen die kurzfristige Lage erschwerten, bleibe das Management zuversichtlich hinsichtlich der Ergebnisentwicklung und der Stabilität des Free Cashflow./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 10:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 10:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 8,944EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,70

Kursziel alt: 7,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

