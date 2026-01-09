Weniger Jobs als erwartet
US-Arbeitsmarkt kühlt ab: Wie reagiert die Fed?
Im Dezember entstanden lediglich 50.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft und damit deutlich weniger als erwartet. Gleichzeitig wurde die Arbeitslosenquote überraschend auf 4,4 Prozent gesenkt.
- Nur 50.000 neue Stellen im Dezember, unter Erwartungen.
- Arbeitslosenquote sinkt überraschend auf 4,4 Prozent.
- Revisionen zeigen stärkeren Stellenabbau in Vormonaten.
Der US-Arbeitsmarkt hat das Jahr 2025 mit angezogener Handbremse beendet. Nach neuen Daten des Bureau of Labor Statistics entstanden im Dezember lediglich 50.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Damit blieb der Zuwachs nicht nur unter dem ohnehin nach unten revidierten Novemberwert, sondern auch klar unter den Markterwartungen.
Auf den ersten Blick sorgt die sinkende Arbeitslosenquote für Entlastung: Sie fiel auf 4,4 Prozent und lag damit leicht unter den Prognosen. Doch der Bericht zeichnet ein widersprüchliches Bild. Während Unternehmen nur zögerlich einstellen, melden Haushalte höhere Beschäftigung – ein Signal zunehmender Unsicherheit über die tatsächliche Dynamik am Arbeitsmarkt.
Zusätzlichen Gegenwind liefern deutliche Revisionen der Vormonate. Der Stellenabbau im Oktober fiel mit 173.000 Jobs deutlich stärker aus als zuvor angenommen, auch November wurde nach unten korrigiert. Im Jahresdurchschnitt kamen 2025 damit nur noch 49.000 neue Stellen pro Monat hinzu – nach 168.000 im Jahr 2024.
Für die Federal Reserve sind das keine unwichtigen Details. Die Notenbank beobachtet den Arbeitsmarkt genau, um den weiteren Zinskurs festzulegen. Zwar hatte sie im zweiten Halbjahr 2025 bereits 3 Zinssenkungen beschlossen, doch die Märkte rechnen vorerst mit einer Pause.
Fürs erste wurden die Zahlen am US-Aktienmartk positiv aufgenommen. Kurz vor US-Börsenöffnung liegen die großen Indizes allesamt zwischen 0,3 und 0,4 Prozent im Plus.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion