US-Arbeitsmarkt kühlt ab: Wie reagiert die Fed?

Der US-Arbeitsmarkt hat das Jahr 2025 mit angezogener Handbremse beendet. Nach neuen Daten des Bureau of Labor Statistics entstanden im Dezember lediglich 50.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Damit blieb der Zuwachs nicht nur unter dem ohnehin nach unten revidierten Novemberwert, sondern auch klar unter den Markterwartungen.

Auf den ersten Blick sorgt die sinkende Arbeitslosenquote für Entlastung: Sie fiel auf 4,4 Prozent und lag damit leicht unter den Prognosen. Doch der Bericht zeichnet ein widersprüchliches Bild. Während Unternehmen nur zögerlich einstellen, melden Haushalte höhere Beschäftigung – ein Signal zunehmender Unsicherheit über die tatsächliche Dynamik am Arbeitsmarkt.