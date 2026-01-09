Aktie im Sinkflug: Netflix zwischen Hoffnung und Horror-Deal

"Netflix ist bei den aktuellen Kursen kein absoluter Kauftipp", sagte Christopher Brown, Finanzberater bei Synovus Securities. Er hält die Aktie privat, ebenso in Kundenportfolios seines Hauses.

Die Aktie von Netflix hat seit Oktober deutlich verloren. Auslöser war die Rolle des Streamingkonzerns als möglicher Käufer von Warner Bros. Discovery. In weniger als 3 Monaten fiel der Kurs um 27 Prozent. Dennoch gilt die Aktie vielen Investoren weiterhin als zu teuer.

Bewertung über Branchenniveau

Netflix wird aktuell mit dem 28-Fachen der erwarteten Gewinne der nächsten 12 Monate gehandelt. Damit liegt die Bewertung über der von Walt Disney, Amazon, Alphabet mit YouTube sowie über dem S&P 500 und dem Nasdaq 100. Paramount Skydance, ebenfalls Bieter für Warner Bros. und Betreiber von Paramount Plus, kommt auf weniger als das 13-Fache der künftigen Gewinne.

Historisch betrachtet wirkt Netflix jedoch günstiger. In den vergangenen 5 Jahren lag das durchschnittliche Bewertungsniveau beim 34-Fachen.

Deal-Sorgen drücken die Aktie

Seit dem Hoch am 30. Juni hat Netflix rund ein Drittel seines Börsenwerts eingebüßt. Am 22. Oktober fiel die Aktie um 10 Prozent. Der Quartalsbericht schürte Zweifel am künftigen Wachstum. Im Fokus steht nun vor allem das mögliche Angebot für Warner Bros., das mit 82,7 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Anleger fürchten hohe Kosten, regulatorische Hürden und Integrationsrisiken. Netflix hat wenig Erfahrung mit großen Übernahmen. Seit Ende Juni zählt die Aktie zu den vier schwächsten Werten im Nasdaq 100.

"Netflix erscheint mir aus verschiedenen Gründen als tote Investition für Anleger", sagte Joel Kulina von Wedbush Securities. "Schon vor dem Deal mit Warner Bros. war die Lage ziemlich wenig inspirierend." Besonders das fehlende konkrete Ziel für 2026 laste auf dem Kurs.

Vorsicht an der Wall Street

Warner Bros. lehnte zuletzt erneut ein Konkurrenzangebot von Paramount Skydance ab. Netflix gilt weiter als Favorit. Das sorgt an der Wall Street für Nervosität. "Dieser Deal scheint die Begeisterung für Monate im Zaum zu halten", sagte Kulina.

Auch CFRA stufte die Aktie auf Halten herab. Analyst Kenneth Leon verwies auf hohe Schulden bei Warner Bros. und strategische Risiken.

Hoffnung auf Erholung

Conrad van Tienhoven von Riverpark Capital sieht Chancen, falls Netflix beim aktuellen Angebot bleibt. "Meiner Ansicht nach bin ich ein Käufer der Aktie, wenn sie die Vermögenswerte zu oder um ihren aktuellen Gebotspreis kaufen", sagte er.

Christopher Brown hält eine kurzfristige Erholung für möglich. Er sieht Kurse zwischen 102,50 und 109,70 US-Dollar bis Ende des ersten Quartals. Voraussetzung sei, dass Netflix die Prognose für das vierte Quartal erreicht oder übertrifft. Die Zahlen legt das Unternehmen am 20. Januar vor. Analysten erwarten 56 Cent Gewinn je Aktie bei 12 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion