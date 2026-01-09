USA
Arbeitslosenquote sinkt etwas
- Arbeitslosigkeit in den USA gesunken auf 4,4%.
- Rückgang um 0,1 Prozentpunkte im Dezember 2023.
- Volkswirte erwarteten höhere Quote von 4,5%.
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit Ende des vergangenen Jahres gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel im Dezember um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 4,5 Prozent erwartet. Im November hatte die Quote bei revidiert 4,5 Prozent gelegen, nachdem zuvor ein Wert von 4,6 Prozent gemeldet worden war./jkr/mis/jha/
