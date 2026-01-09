    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    Arbeitslosenquote sinkt etwas

    • Arbeitslosigkeit in den USA gesunken auf 4,4%.
    • Rückgang um 0,1 Prozentpunkte im Dezember 2023.
    • Volkswirte erwarteten höhere Quote von 4,5%.
    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit Ende des vergangenen Jahres gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel im Dezember um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 4,5 Prozent erwartet. Im November hatte die Quote bei revidiert 4,5 Prozent gelegen, nachdem zuvor ein Wert von 4,6 Prozent gemeldet worden war./jkr/mis/jha/



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
