Aktien New York Ausblick
Im Plus nach Arbeitsmarktdaten
- US-Börsen zeigen nach starkem Jahresstart Gewinne.
- Dow Jones und Nasdaq 100 steigen vorbörslich an.
- Merck plant Übernahme, GM meldet hohe Abschreibungen.
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen sieht es am Ende einer starken Woche zum Jahresauftakt nach weiteren Gewinnen aus. Anleger verarbeiten damit die am Freitag vorgelegten Arbeitsmarktdaten, die besonders relevant sind für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Experte Ralf Umlauf von der Helaba sprach in einem ersten Kommentar von einem nur schwachen Beschäftigungsplus.
Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,3 Prozent höher auf 49.410 Punkte. Er würde damit wieder aufschließen zu seinem Rekord, von dem er seit Mittwoch etwas zurückgekommen war. Für den technologielastigen Nasdaq 100 zeichnet sich anhand der IG-Indikation ein 0,4 Prozent höherer Start bei 25.618 Punkten ab.
Die US-Indizes steuern allesamt auf Wochengewinne zu, wobei diese beim Dow besonders deutlich ausfallen. Anleger hatten zuletzt klassischen Industrietiteln vermehrt den Vorzug gegeben vor Technologiewerten. Das Wochenplus des Nasdaq 100 fällt daher etwas kleiner aus.
Zuletzt hatte die Politik des US-Präsidenten Donald Trump wieder für Bewegungen gesorgt und dies setzte sich am Freitag fort. Er ordnete einen massiven Ankauf von Hypothekenanleihen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar an, um damit Immobilienkredite günstiger zu machen. Einige Einzelwerte profitierten vorbörslich davon: Darunter die Titel des Hypothekengebers Rocket Campanies , die gut sechs Prozent zulegten.
Auch eine Übernahme sorgte für Gesprächsstoff. Wie die "Financial Times" berichtet, will der Pharmariese Merck & Co den Krebsmittelspezialisten Revolution Medicines übernehmen. Dessen Aktien zogen vorbörslich nochmals um 14 Prozent an, nachdem sie ihren Rekordlauf in den vergangenen beiden Handelstagen schon deutlich beschleunigt hatten. Die Merck-Titel dagegen bewegten sich leicht mit 0,2 Prozent im Minus. Als Kaufpreis ist in dem Bericht von 28 bis 32 Milliarden Dollar die Rede.
Einen Blick wert sind noch die Aktien von General Motors : Vorbörslich büßen sie 2,6 Prozent ein, nachdem der Autobauer hohe Abschreibungen auf seine Elektroautos bekanntgegeben hatte. Diese kosteten den Konzern im vierten Quartal rund sechs Milliarden Dollar. Hinzu kommen gut eine Milliarde an Sonderkosten für den Umbau in China. Analyst Dan Levy sah darin aber keine wirkliche Überraschung. Vom Rivalen Ford hatte es auch schon eine hohe Abschreibung gegeben.
Die Aktien von Southwest Airlines profitieren vorbörslich mit vier Prozent Plus davon, dass die US-Bank JPMorgan mit ihrer Einschätzung umschwenkt. Die Titel der Fluggesellschaft wurden vom Analysten Jamie Baker gleich doppelt auf "Overweight" hochgestuft. Er hält es für möglich, dass der Ausblick auf das Jahr 2026 die Markterwartungen sehr deutlich in den Schatten stellen wird./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck & Co Aktie
Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 12,38 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck & Co Aktie um +6,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Merck & Co bezifferte sich zuletzt auf 236,04 Mrd..
Merck & Co zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Dividenden-Depot vonHS im Dezember 2025
Was hat sich im Depot getan?
Der Dezember 2025 war noch schwankungsärmerer als der September 2025. Ein richtig ruhiger Monat für mein Depot zum Auspendeln am Jahresende. Dennoch gab es Mitte Dezember mit 15,42% wieder einen neuen Jahreshöchststand, der fast bis zum Jahresende Bestand hatte - und am letzten Handelstag des Jahres wurde er sogar noch getoppt.
Zum vollständigen Jahresabschluss anbei wie im Vorjahr die Charts aus DIVVYDAIRY ohne realisierte Gewinne/Verluste, mit realisierten Gewinnen/Verlusten und einschießlich der Dividenden:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260105172103-20251231-depotperformanceueberblick.jpg
In diesem Link sieht man natürlich auch, dass ich mir für 2025 erneut vier klare Ziele setzte, die sich bereits in den Vorjahren bewährten. Mit meinem dritten Jahresabschluss seit dem ersten Depotbericht im Mai 2023 auf W : O ist nach dem 49. Depotmonat jetzt wieder Zeit für eine Bilanz:
Aktiendepot – Update Dezember 2025 - Abschlussbilanz
Ein frohes neues Jahr allerseits!
2025 ist nun auch schon wieder Geschichte und wir sind hoffentlich alle gut und gesund in das neue Jahr 2026 gestartet. Wir werden sehen, wie sich die Börsen und die unterschiedlichen Depots und Erträge im neuen Jahr entwickeln werden.
Nachfolgend gibt es meine Abschlussbilanz für das abgelaufene Jahr 2025:
Dividendenübersicht
Hiermit die finale Übersicht aller Netto-Dividendenerträge für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für Dezember:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20260104124052-screenshot-2026-01-04-124021.png
Zukäufe/Verkäufe 2025
Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 14.430,35 € (inkl. 112,57 € Ordergebühren)
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Zielsetzungen
Dies waren meine Zielsetzungen für das abgelaufene Börsenjahr 2025:
„Zielsetzungen für das Jahr 2025
Hierzu benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 3.700 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2025
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).“
Die Dividenden-Rendite bezogen auf das zuletzt investierte Kapital lag mit 4,67 % unter der angepeilten 5 %-Hürde. Aufgrund der sehr hohen Neuinvestitionen von über 14.430 € konnte diese Marke nicht erreicht werden. Nehme ich dagegen einen Mittelwert von 80.000 €, dann wurde auch dieses Ziel erreicht. Immer eine Frage der Sichtweise 😉
Jedenfalls bin ich mit diesen Werten und auch den Entwicklungen im Allgemeinen sehr zufrieden und kann weiterhin beruhigt schlafen.
Zielsetzungen für das neue Börsenjahr 2026
Für das neu angebrochene Börsenjahr benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
Euch allen vielen Dank für die regelmäßigen Depotupdates und alles Gute und viel Erfolg für 2026!
Auswertung für 2025