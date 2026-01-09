JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Brauereikonzern trotze Widerständen und dürfte im vierten Quartal solide abgeschnitten haben, schrieb Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 56,52EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

