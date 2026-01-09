Deutlicher Kurssprung bei der SUESS MicroTec Aktie - 09.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Sie steigt um +6,13 % auf 46,72€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 46,72€, mit einem Plus von +6,13 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SUESS MicroTec Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +30,57 %.

Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +12,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,03 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Anstieg von +12,68 %.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,68 % 1 Monat +13,03 % 3 Monate +30,57 % 1 Jahr -0,05 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 889,64 Mio. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.