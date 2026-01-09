    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax bleibt auf Rekordkurs - US-Jobdaten stützen

    Dax bleibt auf Rekordkurs - US-Jobdaten stützen
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Arbeitsmarktdaten aus den USA haben den Dax am Freitagnachmittag gestützt. Der deutsche Leitindex schraubte sein Rekordhoch weiter hinauf und gewann zuletzt knapp darunter 0,52 Prozent auf 25.258 Punkte. Der Dax steuert damit in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein kräftiges Plus zu.

    Die Zahl der netto neu geschaffenen Stellen in den USA sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben und so festige sich das Bild, wonach der US-Arbeitsmarkt deutlich an Dynamik verloren habe, hieß es von der Helaba. Zinssenkungserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed würden insgesamt wohl eher nicht verstärkt.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2022 am Freitag um 0,49 Prozent auf 32.240 Zähler zu. Dem EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fehlte mit einem Zuwachs von 1,2 Prozent beim Stand von 5.976 Punkten nicht mehr viel bis zur runden 6.000-Punkte-Marke.

    Bester Dax-Wert waren am Freitagnachmittag Volkswagen mit einem Zuwachs von 3,1 Prozent. Die am stärksten gewichteten Papiere des Softwarekonzerns SAP zogen um 2,8 Prozent an. Fresenius Medical Care (FMC) gewannen 2,1 Prozent. Der Dialyse-Anbieter setzt sein Aktienrückkaufprogramm beschleunigt fort.

    Versicherer waren erneut schwach. Morgan Stanley verwies auf das herausfordernde Branchenumfeld mit einer schwächeren Preiserneuerungsrunde für Rückversicherer. Hannover Rück , Munich Re und Allianz verloren bis zu 2 Prozent.

    Teamviewer gewannen im MDax 6,7 Prozent. Der Softwarekonzern erreichte sein Umsatzziel für 2025. Noch besser waren die Papiere des Internet-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 mit plus 7,1 Prozent, womit sie über 30 Euro kosteten. Goldman Sachs sieht noch Luft bis 39 Euro./ajx/jha/

    --- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---

     

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 382,1 auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -2,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,6667EUR. Von den letzten 6 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +160,59 %/+30,29 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
