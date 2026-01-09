SILTRONIC AG Aktie kommt unter die Räder - 09.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von -4,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,74 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,15 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SILTRONIC AG Verluste von -3,16 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +5,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +5,94 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,04 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,94 % 1 Monat +8,91 % 3 Monate -3,16 % 1 Jahr +18,13 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,49 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wir stufen Siltronic auf HALTEN herab, da die jüngste Stärke des Aktienkurses den Abstand zu unserem fairen Wert verringert hat. Während der Optimismus hinsichtlich Engpässen in der Speicherlieferkette die Stimmung unterstützt hat, zeigt sich dies bisher nicht in einer signifikanten Kundenbindung, da die Bestände weiterhin auf hohem Niveau verharren.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.