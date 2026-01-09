JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonzerns dürften im Schlussviertel gegenüber dem Vorquartal zugelegt haben, schrieb Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser Trend sollte sich 2026 fortsetzen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 56,50EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 15:00 Uhr) gehandelt.



