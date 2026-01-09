RBC stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group nach einer Investorenveranstaltung der Airline-Holding auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Das Treffen die Attraktivität des Anlagehintergrund erneut unterstrichen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf das Potenzial für höhere Aktionärsrenditen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:31 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 4,921EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

