JPMORGAN stuft IAG Pence auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Overweight" belassen. Der Rücktritt des Finanzchefs sei für ihn zumindest mit Blick auf den Zeitpunkt eine Überraschung, dürfte aber keine negativen Auswirkungen auf die Story der Airline-Holding haben, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 4,921EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

