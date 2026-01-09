JPMORGAN stuft IAG Pence auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Overweight" belassen. Der Rücktritt des Finanzchefs sei für ihn zumindest mit Blick auf den Zeitpunkt eine Überraschung, dürfte aber keine negativen Auswirkungen auf die Story der Airline-Holding haben, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:42 / GMT
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 4,921EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry Gowers
Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
