JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Robuste Gaspreise hätten die überdurchschnittliche Entwicklung des europäischen Versorgersektors seit Jahresanfang gestützt, schrieb Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das derzeitige Winterwetter könnte kurzfristig weiter stützen, bis im Februar und März positive Informationen zu den Strategien der Unternehmen folgen könnten. Enel hat den Status "Positive Catalyst Watch", womit der Analyst mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten rechnet./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 9,237EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,70

Kursziel alt: 9,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



