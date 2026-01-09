JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1250 Pence belassen. Javier Garrido verlieh der Aktie des Versorgers laut einer am Freitag vorliegenden Einschätzung zudem den Status "Positive Catalyst Watch", womit er mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten rechnet./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 13,60EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,5

Kursziel alt: 12,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

