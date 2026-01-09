Schwächster – und gefährlichster – Bondmarkt der Welt zündelt weiter

Lange Zeit war der Markt ein Symbol für Stabilität und niedrige Zinsen, die Bewegungen waren minimal und ein Großteil des Angebots wurde von der Zentralbank wieder abgeschöpft. Das hat sich im vergangenen Jahr geändert, als sich japanische Bonds außergewöhnlich volatil zeigten und mit einem Verlust von mehr als 6 Prozent die schlechteste Performance unter den mehr als 40 von Bloomberg erfassten Staatsanleihemärkten verzeichneten.

Der japanische Staatsanleihe -Markt ist mit einem Volumen von etwa 6 Billionen Euro einer der größten und systemisch wichtigsten der Welt. Wenn er wackelt, kann das eine globale Kettenreaktionen auslösen. Und genau das droht jetzt.

Im laufenden Jahr drohen nur neue bedenkliche Rückschläge. Der Grund ist ein seltenes Zusammentreffen aus massiv steigendem Angebot, hartnäckiger Inflation und einem schrittweisen Rückzug der Bank of Japan (BoJ). Im Fiskaljahr ab April soll das Nettoangebot japanischer Staatsanleihen um rund 8 Prozent auf etwa 65 Billionen Yen (354 Milliarden Euro) steigen. Es ist der größte Angebotsanstieg seit mehr als einem Jahrzehnt. Entscheidend dabei ist aber, dass die Notenbank deutlich weniger davon kauft. Ihre monatlichen Bruttoankäufe sinken um mehr als ein Viertel, hat die BoJ angekündigt.

So sollen die gewaltigen Bestände, die die Zentralbank in den vergangenen Jahren angehäuft hat, langsam abgebaut werden. Das bedeutet aber, dass die Anleihen, die jahrelang von der Zentralbank absorbiert wurde, nun private Investoren schultern müssen. Wenn sie dies nicht wollen oder nicht können, drohen ernsthafte Verwerfungen.

Das setzt die Renditen unter Aufwärtsdruck. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen ist zuletzt auf 2,13 Prozent gestiegen – der höchste Stand seit 1999. Strategen sehen ein faires Niveau bereits bei 2,2 bis 2,3 Prozent. Gleichzeitig signalisiert die Geldpolitik weiteren Gegenwind: Nach der jüngsten Zinserhöhung auf ein Dreißigjahreshoch deutete Notenbankchef Kazuo Ueda weitere Schritte an. Der Markt rechnet bis Ende 2026 mit bis zu zwei zusätzlichen Zinserhöhungen.

Für die Regierung von Sanae Takaichi wird das zunehmend teuer. Höhere Renditen verteuern den Schuldendienst in einem Land, dessen Staatsverschuldung mehr als 250 Prozent der Wirtschaftsleistung beträgt. Zwar ist Japan fast ausschließlich in eigener Währung finanziert, doch steigende Zinskosten engen den fiskalischen Spielraum spürbar ein – gerade in einer Phase umfangreicher Stimulusprogramme.

Die Brisanz reicht jedoch weit über Japan hinaus. Der Markt für japanische Staatsanleihen ist mit Abstand der zweitgrößte der Welt. Japanische Banken, Versicherer und Pensionsfonds zählen zu den wichtigsten Gläubigern der USA und Europas. Steigende Renditen im Inland erhöhen den Anreiz, Kapital aus dem Ausland abzuziehen. Das kann US-Staatsanleihen unter Druck setzen, globale Renditen steigen lassen und Risikoanlagen wie Aktien oder Schwellenländer belasten.

Japans Bondmarkt war jahrzehntelang ein globaler Stabilitätsanker. Nun droht er zum Unsicherheitsfaktor zu werden. Sollte der Renditeanstieg anhalten – und es sieht sehr danach aus – könnten nicht nur japanische Anleger ein weiteres Verlustjahr erleben. Auch weltweit könnten die Folgen spürbar sein, von höheren Finanzierungskosten bis zu abrupten Verschiebungen internationaler Kapitalströme.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

