BERENBERG stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Harry Goad begründete das neue Kursziel für die Aktie des Baustoffkonzerns mit Anpassungen an seiner Bewertungsmatrix, um die verbesserte Finanzleistung und die gestiegene Branchenbewertung widerzuspiegeln. An seinen Finanzprognosen habe er keine Änderungen vorgenommen, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 230,6EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



