BERENBERG stuft Friedrich Vorwerk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Spezialanlagenbauer dürfte 2026 erneut ein prozentual zweistelliges Wachstum erzielen, nachdem das Unternehmen im abgelaufenen Jahr ein Umsatzwachstum von rund 35 Prozent verzeichnet habe, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 84,80EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

