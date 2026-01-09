BERENBERG stuft Friedrich Vorwerk auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Spezialanlagenbauer dürfte 2026 erneut ein prozentual zweistelliges Wachstum erzielen, nachdem das Unternehmen im abgelaufenen Jahr ein Umsatzwachstum von rund 35 Prozent verzeichnet habe, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 84,80EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
