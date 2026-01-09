DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Brauereikonzern dürfte ein weiteres herausforderndes Quartal hinter sich haben, schrieb Mitch Collett in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Gründe dafür seien schwierige Marktbedingungen in den USA, Mexiko, Brasilien, Südafrika und China./edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 56,48EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

