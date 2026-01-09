DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Brauereikonzern dürfte ein weiteres herausforderndes Quartal hinter sich haben, schrieb Mitch Collett in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Gründe dafür seien schwierige Marktbedingungen in den USA, Mexiko, Brasilien, Südafrika und China./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 56,48EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Mitch Collett
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 59
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mitch Collett
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 59
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte