BERNSTEIN RESEARCH stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Lkw-Holding des VW-Konzerns gehe nun davon aus, dass es "schwierig" werden dürfte, im Jahr 2025 Margen von über 6 Prozent und einen operativen Netto-Cashflow von über einer Milliarde Euro zu erzielen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gründe seien höher als erwartet ausgefallene Auswirkungen der Zölle und unerwartet hohe Rückstellungen für Forderungsausfälle im Finanzdienstleistungsgeschäft./rob/edh/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:55 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 31,98EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.



