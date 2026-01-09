    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Auf Rekordkurs - Schwacher Arbeitsmarkt weckt Zinshoffnungen

    • Zinssenkungen der Fed treiben US-Börsen nach oben.
    • Dow Jones erreicht fast Rekordhöhe von 49.621 Punkten.
    • S&P 500 und Nasdaq ebenfalls nahe Rekordmarken.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag die US-Börsen nahe an ihre jüngsten Rekordmarken getrieben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 49.437 Punkte. Er lag damit nur noch knapp unter der Höchstmarke vom Mittwoch bei 49.621 Zählern.

    Der marktbreite S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 6.942 Punkte zu, auch hier fehlte nicht mehr viel zu einer weiteren Rekordmarke. An der Technologiebörse Nasdaq kletterte der Nasdaq 100 um 0,2 Prozent auf 25.557 Zähler./bek/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
