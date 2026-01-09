Auf Rekordkurs - Schwacher Arbeitsmarkt weckt Zinshoffnungen

Dividenden-Depot vonHS im Dezember 2025





Kaum hat das neue Jahr begonnen wird es schon wieder höchste Zeit, noch einmal auf den Dezember 2025 zurückzublicken. Im Gegensatz zur angespannten Zeit vor Weihnachten zeigten sich die Märkte - und auch mein Depot - erstaunlich gelassen. Zum Glück gab es das entspannte Jahresende mit arbeitnehmerfreundlich gelegenen Feiertagen. Bevor wir ins Depot schauen, ein kleiner Blick auf die kulinarische Seite des Dezembers: Diese Torte gab es beim Familienfest – mindestens so erstaunlich erfreulich wie meine Depotentwicklung in diesem Jahr:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260105142749-20251226-weihnachtstorte.jpg





Was hat sich im Depot getan?





Letzten Monat war ich noch froh, den Monatsbericht schon mit dem letzten November-Wochende präsentieren zu können. Das war ein Fehler! Über das erste Advents-Wochenende hatte sich doch noch etwas in meinem Depot getan: die Dividende von Equinor ASA wurde noch in den November nachgebucht. Ich habe sie daher einfach in diesen Monatsbericht mit einbezogen.

Was lehrt und das?

Mache den Monatsbericht nie vor dem nächsten Monatsersten!





Der Dezember 2025 war noch schwankungsärmerer als der September 2025. Ein richtig ruhiger Monat für mein Depot zum Auspendeln am Jahresende. Dennoch gab es Mitte Dezember mit 15,42% wieder einen neuen Jahreshöchststand, der fast bis zum Jahresende Bestand hatte - und am letzten Handelstag des Jahres wurde er sogar noch getoppt.





Im Dezember 2025 fielen mir folgende Wertpapiere in meinem Depot auf:

Gleich am ersten Tag legte der ehemalige Dividendenkönig Leggett & Platt über 15% zu, weil nach dem Kursdesaster der letzten Jahre ein Übernahmeangebot bekannt wurde. Schon am zweiten Tag zog Carbios SA um über +25% an, weil in China eine fremdfinanzierte PET-Anlage gebaut wird, an der man (nur) noch 30% halten wird. Auch Wacker Neuson SE erreichte ein Übernahmeangebot, was ebenfalls zu einem Kursplus von +25% führte. Und selbst die leidgeplagte Bayer SE kletterte um mehr als +10% , weil die US-Regierung die Klagebemühungen unterstützt, um zum Supreme Court zu gelangen. Ein Monatsauftakt, der sich sehen lassen konnte! :-)





Es gab aber auch Flops, wie die angekündigte Halbierung der Dividende des REITS Alexandria Real Estate Equities Inc., was zu über 15% Minus führte. Oder Arroundtown SA, die am letzten Handelstag mit mehr als -15% wohl das neue Jahreshoch des Depots verhindern wollten...?





Ich verkaufte im Dezember 2025 eigentlich keine Wertpapiere, trotzdem habe ich jetzt eines weniger:

Die Übernahme der Covestro AG ist abgeschlossen, zu der ich meine Aktien angedient hatte. Die Araber haben nun meine Aktien (die Bruchstücke sind noch bei mir) und ich das Geld. Diesmal war - anders als bei [Walgreens Boots Alliance Inc.[/b] - die Übernahme freiwillig und rechnete sich für mich. Es blieb ein Gewinn von +70,08% übrig und mit den bestehenden Verlusten aus dem Muehlhan-Verkauf (heute: Give AG) von 2023 sogar steuerfrei vereinnahmt. Das rettete das Depot!





Abgesehen von den laufenden Mini-Sparplänen wurden keine neuen Wertpapiere gekauft .

Bei meinen berühmten Mini-Sparplänen ereignete sich im Dezember 2025 folgender Meilenstein: Der ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist wurde mein drittes quartalsweise ausschüttendes Wertpapier, das nun regelmäßig eine zweistellige Quartalsausschüttung liefert. Mein Minisparplan brauchte dazu 27 Monate.









Wie sah der Cash-Flow aus...?





Der ist natürlich stark bestimmt, durch den im Dezember realisierten Gewinn aus dem Covestro-Deal. Dieser positive Verkaufserlös bestimmt - diesmal in grüner Farbe in der Monatsübersicht weiter unten - die Einnahmen im Dezember sehr dominant. Ohne diesen Betrag hätte es immerhin 306,09 € an Ausschüttungen, Dividenden und Zinsen gegeben. Also ein Plus von 16,97 € ( +5,87% ) zum Vorjahr und eine Entwicklungen im richtigen Trend. Das Jahresergebnis mit 3.823,21 € wäre damit aber rückläufig und mit -691,60 € ( -15,32% ) noch deutlich unter dem Vorjahr geblieben. Ich hatte das unterjährig in einigen Monatsberichten bereits befürchtet. Trotz der über das Jahr laufend erfolgten Zuwächse durch die Mini-Sparpläne lässt sich somit erahnen, was Dividendenkürzungen und Dollarschwäche 2025 in meinem Depot eigentlich anrichteten...





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260105154544-20251231-netto-kapitaleinkuenfte.jpg









Was machen die Erträge...?





Diese Einnahmen im Dezember 2025 setzten sich aus 29 (17) Dividenden, 13 (12) ETF-Ausschüttungen, keinem (1) Fondsertrag, einem (1) Zinsertrag sowie einer (0) Gewinnrealisierung zusammen.





Erstmals in der Unternehmensgeschichte tauchte PayPal Holdings Inc. mit einer Dividendenzahlung im Wertpapier-Universum auf. Vermisst wurde nach der Übernahme in diesem Jahr die Dividende der Golden Ocean Group Ltd.. Dennoch gab es zahlreiche neue Geldeingänge, die hier immer nach Steuern aufgeführt werden.





Die letzte Ausschüttung des Monats November (Equinor ASAhatte es nicht mehr in meinen Monatsbericht geschafft und ist jetzt hier enthalten. Die letzte Ausschüttung von Petroleo Brasileiro SA schaffte es überhaupt nicht mehr in den November. Dafür gelang der ständig stark verspäteten Dividende aus Brasilien für den Dezember doch noch die Buchung im Dezember. Selbst mit diesen zwei Zahlungen schob sich das frühere Dividenden-Schwergewicht mit den inzwischen normalisierten Dividenden aber nicht mehr auf Platz zwei in der Übersicht der Geldeingänge:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260105154520-20251231-quelle-kapitaleinkuenfte.jpg









Was macht die Rendite...?





Die Entwicklung des Gesamtdepots bei comdirect (gerechnet ohne Kosten) stieg auf +20,15% (20,01%). Bei Divvydiary berücksichtige ich weiterhin die Kosten, so dass sich das Depot seit Start mit +19,44% (19,10%) als tatsächlicherer Wert entwickelte. Auch das gesamte Vermögen kletterte erneut +0,84% ( 2,16% ), aber nicht ganz so stark. Betrachtet man ausschließlich das Depot, gab es im Dezember 2025 laut Divvydiary einen erneuten Vermögenszuwachs von +1,58% ( +1,54% ).





Für die positive Depot-Entwicklung waren seit 01.01.2025 diese folgenden TOP-5-Aktien maßgeblich beteiligt:

1. (1.) ThyssenKrupp AG +248,37% ,

2. (3.) Bilfinger SE +132,22% ,

3. (3.) Uniqua Insurance Group AG +99,22% ,

4. (4.) Deutsche Bank AG +98,98% und

5. (--) Schaeffler AG +97,10% .

Alle Aktien legten zu, trotzdem fiel Intel Corp. +84,90 auf Platz 8. (5.) zurück.





Die FLOP-5-Aktien in meinem Depot sind seit dem 01.01.2025 bis zum Stichtag gerechnet jetzt diese fünf Aktien als meine größten Verlustbringer :

1. (1.). Organon & Co. Inc. -57,83% ,

2. (2.) Alexandria Real Estate Equities Inc. -55,25%,

3. (3.) Takkt AG -51,95% ,

4. (5.) Prospect Capital Corp. -48,48% und

5. (4.) Dow Inc. -48,17% .

Alle Verlustbringer bauten Ihre roten Zahlen aus.

Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.





Die BIG-5-Aktien sind zum 31.12.2025 laut Divvydiary zusammen jetzt 33,71% (33,19%) schwer. Es sind weiterhin und ununterbrochen die bekannten fünf Aktien seit dem ersten Monat des Jahres 2025 in unveränderter Reihenfolge zum Vormonat, wobei nur die ersten drei Werte noch zulegten:

1. (2.) Bilfinger SE (7,99%),

2. (1.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,86%),

3. (3.) Allianz SE (6,67%),

4. (4.) Pampa Energia SA ADR (5,61%) und

5. (5.) BASF SE (5,58%).





Zum vollständigen Jahresabschluss anbei wie im Vorjahr die Charts aus DIVVYDAIRY ohne realisierte Gewinne/Verluste, mit realisierten Gewinnen/Verlusten und einschießlich der Dividenden:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260105172103-20251231-depotperformanceueberblick.jpg

QUELLE: https://divvydiary.com





In diesen Persormance-Übersichten fehlen natürlich zum Beispiel die außerhalb des Depots erzielten Zinseinnahmen oder Crowdinvest-Verluste, aber es entsteht ein guter Eindruck über die Entwicklung des Jahres. Das Jahresplus 2025 von 15,88% ohne realisierte Kursgewinne/-verluste ist mein bestes Ergebnis seit Depotbeginn Ende Dezember 2021 (2021: +5,12% , 2022: -13,70 , 2023: 6,82% , 2024: 4,00% ). Berücksichtigt man die realisierten Kursgewinne/-verluste innerhalb des Depots, ergeben sich 16,09% (4,02%), da die Gewinne die Verluste überstiegen. Auch in diesem Jahr sieht man deutlich, wie Dividenden ein Depot-Plus 20,91% (12,70%) nachhaltig bestimmen.





Auf Wunsch von Interessierten gibt es erstmals zum Jahresabschluss ebenfalls aus DIVVYDIARY Übersichten über die Allokation meiner Wertpapiere nach Typ, Sektoren und Regionen:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260105175646-20251231-depotallokation.jpg

QUELLE: https://divvydiary.com





Wie gewohnt könnt ihr über die Verlinkungen oben links (zumindest im Desktop-Browser) jeweils in die Vormonate dieses guten Jahres zurück klicken. Wer schnell nur den Dezember 2024 ansehen will, kann hier direkt klicken:

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1173084-78/timburgs-langfristdepot-start-2012#beitrag_76924442









Was machen die Ziele...?





In diesem Link sieht man natürlich auch, dass ich mir für 2025 erneut vier klare Ziele setzte, die sich bereits in den Vorjahren bewährten. Mit meinem dritten Jahresabschluss seit dem ersten Depotbericht im Mai 2023 auf W : O ist nach dem 49. Depotmonat jetzt wieder Zeit für eine Bilanz:





Ziel 1 : Jeden Monat positive Kapitalerträge erzielen!

Dieses Ziel erreichte ich nicht . Die Verlustrealisierung aus dem Squeeze-out beim Going-Private von Walgreens Boots Alliance Inc. ließ sich nicht durch die Dividendenzahlungen im September 2025 ausgeglichen.





Ziel 2 : Die Summe der Geldeingänge gegenüber dem Vorjahr steigern!

Dieses Ziel wurde nur formal erfüllt: Ja, die Geldeingänge lagen am Jahresende um 1,73 % über dem Vorjahr. Allerdings ist dieses Ergebnis ausschließlich auf den einmaligen Sondereffekt aus der Andienung der Covestro-Anteile im Dezember zurückzuführen. Ohne diesen Effekt hätte ich das Jahr mit zahlreichen Dividenden-Kürzungen bei BASF SE, Crown Castle Inc., Dow Inc., Equinor ASA, Mercedes Benz Group AG, MPC Container Ships ASA, Mutares SE & Co. KGaA, OMV AG, Petróleo Brasileiro S.A., Rio Tinto Plc., RTL Group S.A., Schaeffler AG, Vale S.A., Volkswagen AG, Whirlpool Corp. und der US-Dollar-Schwäche einem deutlichen Rückgang der Erlöse abgeschlossen... Entsprechend ist das Ziel zwar erreicht, aber nur unter Vorbehalt.





Ziel 3 : Die Anzahl der Geldeingänge weiter erhöhen!

Die Diversifikation des Depots zeigte Wirkung: Die Zahl der Buchungen stieg erneut an. Zwar mehr kleinere Ausschüttungen aus verschiedenen Positionen, aber sie sorgten trotz einiger Ausfälle bei 7C Solarparken AG, TEQ - Disruptive Technologies - R EUR DIS oder die Übernahmen von Golden Ocean Group Ltd. und Walgreens Boots Alliance Inc. für eine breitere Verteilung der Erträge.





Ziel 4 : Das Depot soll zum Jahresende 2025 im Plus stehen1

Trotz des volatilen und politischen Marktumfelds, trotz Donald Trumps Liberation Day und trotz einiger schwächerer Monate konnte das Depot das Jahr sehr deutlich positiv abschließen . Nur im April 2025 tauchte das Depot in den roten Bereich ab, blieb aber in allen anderen Monaten stabil im grünen Bereich.





Die bisherigen Ziele haben sich als sinnvoller Rahmen für eine stetige Depotentwicklung erwiesen. Daher bleiben sie bestehen:

1. Ziel: Jeden Monat positive Kapitalerträge

2. Ziel: Die Summe der Geldeingänge gegenüber 2025 steigern

3. Ziel: Die Anzahl der Geldeingänge weiter erhöhen

4. Ziel: Das Depot soll zum Jahresende 2026 im Plus stehen

Das zweite Ziel dürfte dabei die größte Herausforderung darstellen. Die Kombination aus Dollarschwäche, den bereits 2025 vorgenommenen Dividenden-Kürzungen und dem zum Jahresende 2025 eigentlich bestehenden Rückstand von –15,73 % erschwert die Ausgangslage zusätzlich. Global ist für 2026 eher nicht von breit steigenden Dividenden auszugehen.





Damit beende ich meinen Monatsbericht mit dem Rückblick auf das Börsenjahr 2025. Danke für das Interesse an meinen Berichten.

Bis zum nächsten Monatsbericht wünsche ich Euch weiterhin gute Kurse, gute Ideen und gute Entscheidungen.

Euer vonHS

