Intel Aktie startet durch - 09.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +7,02 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,40€, mit einem Plus von +7,02 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Intel einen Gewinn von +11,58 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +12,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,96 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Intel einen Anstieg von +12,58 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,19 % geändert.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,58 % 1 Monat +2,96 % 3 Monate +11,58 % 1 Jahr +86,49 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 182,93 Mrd.EUR € wert.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.