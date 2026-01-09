Börsenstart USA - 09.01. - S&P 500 stark +0,24 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.356,50 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +2,53 %, Boeing +2,24 %, Nike (B) +2,17 %, Merck & Co +1,69 %, Walmart +1,43 %

Flop-Werte: Salesforce -1,26 %, Microsoft -0,98 %, Unitedhealth Group -0,86 %, Apple -0,83 %, Amazon -0,64 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:51) bei 25.558,37 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: Intel +7,02 %, Lam Research +4,97 %, ASML Holding NV NY +4,40 %, Insmed +4,11 %, KLA Corporation +3,94 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,30 %, DoorDash Registered (A) -4,62 %, Atlassian Registered (A) -2,86 %, Qualcomm -2,84 %, Charter Communications Registered (A) -2,61 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.938,61 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: Vistra +14,23 %, Intel +7,02 %, D.R. Horton +5,67 %, Builders Firstsource +5,65 %, Lam Research +4,97 %

Flop-Werte: DoorDash Registered (A) -4,62 %, Coinbase -3,37 %, Insulet -2,89 %, Qualcomm -2,84 %, Charter Communications Registered (A) -2,61 %