    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    EU-Chefdiplomatin

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Regime im Iran hat Angst vor eigenem Volk

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranische Führung unter Druck durch Proteste.
    • Internetabschaltung zeigt Angst des Regimes.
    • Gewalt gegen friedliche Demonstranten inakzeptabel.
    EU-Chefdiplomatin - Regime im Iran hat Angst vor eigenem Volk
    Foto: Emphyrio - pixabay

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sieht die iranische Führung angesichts ihres Umgangs mit den neuen Massenprotesten erheblich unter Druck. "Die Abschaltung des Internets bei gleichzeitiger gewaltsamer Unterdrückung der Proteste entlarvt ein Regime, das vor seinem eigenen Volk Angst hat", erklärte die frühere estnische Regierungschefin zu den jüngsten Entwicklungen im Iran. Das iranische Volk kämpfe für seine Zukunft. Indem das Regime seine berechtigten Forderungen ignoriere, zeige es sein wahres Gesicht.

    Kallas verurteilte zudem einen "unverhältnismäßigen und harten Einsatz der Sicherheitskräfte". Jegliche Gewalt gegen friedliche Demonstranten sei inakzeptabel, sagte sie./aha/DP/men





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EU-Chefdiplomatin Regime im Iran hat Angst vor eigenem Volk Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sieht die iranische Führung angesichts ihres Umgangs mit den neuen Massenprotesten erheblich unter Druck. "Die Abschaltung des Internets bei gleichzeitiger gewaltsamer Unterdrückung der Proteste entlarvt ein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     