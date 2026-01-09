    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ukraine

    Bundesregierung verurteilt russischen Raketenangriff mit Oreschnik

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat den russischen Angriff auf die Ukraine mit der neuen Mittelstreckenrakete Oreschnik auf das Schärfste verurteilt. "Russland hat mit seinem Einsatz der Mittelstreckenrakete gegen zivile ukrainische Energieinfrastruktur in Lwiw nochmals eskaliert", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer in Berlin.

    "Es sind symbolische Drohgebärden, die Angst machen sollen, aber nicht wirken. Dafür ist das russische Verhalten an dieser Stelle zu durchsichtig", sagte Meyer weiter.

    Dass Russland als Begründung anführe, die Ukraine habe eine Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putins angegriffen, entlarve den Vorgang "als reines Manöver". Der Vorwurf eines Angriffs sei bereits entkräftet. "Russland eskaliert hier unprovoziert weiter", sagte Meyer.

    Er verwies auch darauf, dass die Mittelstreckenrakete abgefeuert worden sei, nachdem sich die Ukraine, die USA und Europa in den vergangenen Tagen und Wochen sehr intensiv für einen Frieden in der Ukraine eingesetzt hätten. Der Angriff ändere nichts an der Entschlossenheit, weiter eng an der Seite der Ukraine zu stehen und umfassende Unterstützung fortzusetzen./cn/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
