Bundesregierung verurteilt russischen Raketenangriff mit Oreschnik

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat den russischen Angriff auf die Ukraine mit der neuen Mittelstreckenrakete Oreschnik auf das Schärfste verurteilt. "Russland hat mit seinem Einsatz der Mittelstreckenrakete gegen zivile ukrainische Energieinfrastruktur in Lwiw nochmals eskaliert", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer in Berlin.

"Es sind symbolische Drohgebärden, die Angst machen sollen, aber nicht wirken. Dafür ist das russische Verhalten an dieser Stelle zu durchsichtig", sagte Meyer weiter.