Supermarktkette Feneberg will sich mit Schutzschirm retten

KEMPTEN (dpa-AFX) - Die Supermarktkette Feneberg hat nach eigenen Angaben beim Amtsgericht Kempten ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt. "Ziel ist es, das Unternehmen wirtschaftlich nachhaltig neu aufzustellen - bei laufendem Geschäftsbetrieb", teilte das zum Edeka-Verbund gehörende Allgäuer Familienunternehmen Feneberg Lebensmittel GmbH mit. Alle Supermärkte blieben geöffnet.

Feneberg hat mehr als 70 Filialen in Süddeutschland und dem österreichischen Kleinwalsertal, überwiegend im Allgäu und der Bodenseeregion. Mit etwa 3.000 Mitarbeitern erwirtschafte das Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als 500 Millionen Euro, hieß es.