Michigan-Konsumklima legt kräftig zu - Venezuela-Angriff kaum reflektiert

MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar deutlich verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten ersten Schätzung um 1,1 Punkte auf 54,0 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit September. Volkswirte hatten mit 53,5 Punkte gerechnet. Besser sei die Kauflaune bei Menschen mit eher geringem Einkommen gewesen, während sie sich bei denen mit höheren Einkommen verschlechtert habe, hieß es weiter.

Sowohl der Indikator für die Erwartungen der Verbraucher als auch die Beurteilung der aktuellen Lage verbesserten sich.