Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Commerzbank
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 1
Performance 1M: +3,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie zeigt eine Kursentwicklung von +1,70% in den letzten 14 Tagen. Übernahmegerüchte stützen den Kurs über 30 EUR, jedoch gibt es Bedenken wegen der hohen Bewertung. Technisch steht die Aktie vor einer entscheidenden Phase, während die fundamentalen Daten eine moderate Bewertung mit einem KGV von 10,45 zeigen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Henkel VZ
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 2
Performance 1M: +2,83 %
Performance 1M: +2,83 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 3
Performance 1M: +8,31 %
Performance 1M: +8,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies ist optimistisch. Die Aktie erreichte ein 5-Jahres-Hoch bei 42,04 EUR, unterstützt durch positive Analystenmeinungen und steigende Umsatzprognosen im KI-Segment. Die Short-Quote ist gering, was auf Stabilität hinweist. Das wallstreetONLINE-Forum hebt hervor, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von zukünftigen Entwicklungen zu profitieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
SAP
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 4
Performance 1M: -1,02 %
Performance 1M: -1,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten von Barclays prognostizieren über 30% Kurspotenzial, während einige Investoren vor einem Rückgang unter wichtige Kursmarken warnen. Dennoch wird SAP im Vergleich zu US-Tech-Werten als günstig bewertet, was auf potenzielles Aufwärtspotenzial hinweist. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine volatile Phase.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Allianz
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 5
Performance 1M: +5,25 %
Performance 1M: +5,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Allianz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige positive Erwartungen bezüglich der Dividende und einer KI-Offensive äußern, wird auch ein Kursrückgang festgestellt. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der Winter-Schadenquoten und die Allianz zeigt eine schwache Performance im Vergleich zum DAX. Insgesamt herrscht Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 6
Performance 1M: -2,86 %
Performance 1M: -2,86 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 43,02%
|PUT: 56,98%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -13,95 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
