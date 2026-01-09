Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank

Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie zeigt eine Kursentwicklung von +1,70% in den letzten 14 Tagen. Übernahmegerüchte stützen den Kurs über 30 EUR, jedoch gibt es Bedenken wegen der hohen Bewertung. Technisch steht die Aktie vor einer entscheidenden Phase, während die fundamentalen Daten eine moderate Bewertung mit einem KGV von 10,45 zeigen.