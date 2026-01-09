Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +6,65 %
Platz 1
Performance 1M: +13,34 %
Performance 1M: +13,34 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +5,48 %
Platz 2
Performance 1M: +22,58 %
Performance 1M: +22,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um bis zu 17% zugelegt, was auf steigende Aufträge im Verteidigungssektor zurückzuführen ist. HENSOLDT wird als bedeutender Zulieferer für militärische Technologien angesehen, was das Unternehmen in einem geopolitisch angespannten Umfeld als "Schaufelaktie" positioniert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 3
Performance 1M: -0,26 %
TeamViewer
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 4
Performance 1M: +4,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stark negativ, und viele Anleger bezweifeln, dass die prognostizierten EPS-Zahlen erreicht werden können. Trotz eines niedrigen KGVs bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Gewinnentwicklung bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 5
Performance 1M: +11,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Beiträge deuten auf steigende Kurse hin, unterstützt durch die Erwartung von Aufträgen in 2026 und die positive Bewertung durch die Bank of America als Top-Pick für KI-Infrastruktur. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von über 10%, was das optimistische Sentiment unterstreicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Kontron
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 6
Performance 1M: +10,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist positiv. Analysten empfehlen die Aktie als Top-Pick für 2026, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 31,80 Euro, was 40% über dem aktuellen Kurs liegt. Die Aktie zeigt einen Aufwärtstrend und hat eine niedrige Bewertung mit einem KGV von 11. Die Analysten heben den wachsenden Softwareanteil und hohe Margen in bestimmten Segmenten hervor.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 7
Performance 1M: +5,69 %
Jenoptik
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 8
Performance 1M: +8,52 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 9
Performance 1M: +8,91 %
SAP
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 10
Performance 1M: -1,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten von Barclays prognostizieren über 30% Kurspotenzial, während einige Investoren vor einem Rückgang unter wichtige Kursmarken warnen. Dennoch wird SAP im Vergleich zu US-Tech-Werten als günstig bewertet, was auf potenzielles Aufwärtspotenzial hinweist. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine volatile Phase.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 11
Performance 1M: +5,26 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 12
Performance 1M: +8,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies ist optimistisch. Die Aktie erreichte ein 5-Jahres-Hoch bei 42,04 EUR, unterstützt durch positive Analystenmeinungen und steigende Umsatzprognosen im KI-Segment. Die Short-Quote ist gering, was auf Stabilität hinweist. Das wallstreetONLINE-Forum hebt hervor, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von zukünftigen Entwicklungen zu profitieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
