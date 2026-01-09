Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um bis zu 17% zugelegt, was auf steigende Aufträge im Verteidigungssektor zurückzuführen ist. HENSOLDT wird als bedeutender Zulieferer für militärische Technologien angesehen, was das Unternehmen in einem geopolitisch angespannten Umfeld als "Schaufelaktie" positioniert.