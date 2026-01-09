Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 09.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
L'Oreal
Tagesperformance: +5,75 %
Platz 1
Performance 1M: -0,66 %
ASML Holding
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 2
Performance 1M: +6,61 %
Hermes International
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 3
Performance 1M: +0,16 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 4
Performance 1M: +8,03 %
Vinci
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 5
Performance 1M: +2,20 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 6
Performance 1M: +2,29 %
Ferrari
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 7
Performance 1M: -3,11 %
SAP
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 8
Performance 1M: -1,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten von Barclays prognostizieren über 30% Kurspotenzial, während einige Investoren vor einem Rückgang unter wichtige Kursmarken warnen. Dennoch wird SAP im Vergleich zu US-Tech-Werten als günstig bewertet, was auf potenzielles Aufwärtspotenzial hinweist. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine volatile Phase.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Sanofi
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 9
Performance 1M: -1,05 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 10
Performance 1M: -2,32 %
Allianz
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 11
Performance 1M: +5,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Allianz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige positive Erwartungen bezüglich der Dividende und einer KI-Offensive äußern, wird auch ein Kursrückgang festgestellt. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der Winter-Schadenquoten und die Allianz zeigt eine schwache Performance im Vergleich zum DAX. Insgesamt herrscht Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 12
Performance 1M: +8,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies ist optimistisch. Die Aktie erreichte ein 5-Jahres-Hoch bei 42,04 EUR, unterstützt durch positive Analystenmeinungen und steigende Umsatzprognosen im KI-Segment. Die Short-Quote ist gering, was auf Stabilität hinweist. Das wallstreetONLINE-Forum hebt hervor, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von zukünftigen Entwicklungen zu profitieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
