Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 09.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.01.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DO & CO
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 1
Performance 1M: +8,67 %
OMV
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 2
Performance 1M: -1,09 %
Immofinanz
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 3
Performance 1M: +8,23 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 4
Performance 1M: +27,98 %
STRABAG
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 5
Performance 1M: +4,59 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 6
Performance 1M: +9,08 %
