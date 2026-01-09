    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Anleihen nach Konjunkturdaten mit leichten Kursverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen kaum bewegt nach Konjunkturdaten.
    • T-Note-Future fiel um 0,07 Prozent auf 112,17 Punkte.
    • Verbraucher-Stimmung überraschend im Januar gestiegen.
    US-Anleihen nach Konjunkturdaten mit leichten Kursverlusten
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse US-amerikanischer Staatsanleihen haben sich am Freitag nach eher durchwachsenen US-Konjunkturdaten nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 112,17 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf knapp 4,18 Prozent.

    In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres durchwachsen gezeigt. Während der Anstieg der Beschäftigung schwächer als erwartet ausfiel, ging die Arbeitslosenquote etwas zurück. Die Daten dürften aber dennoch Wasser auf die Mühlen derer sein, die von der US-Notenbank Fed mehr Tempo bei Zinssenkungen fordern.

    Derweil verbesserte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Januar überraschend deutlich, wie das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima zeigte. Allerdings wurden fast alle Befragungen für die Erhebung vor der jüngsten Intervention der USA in Venezuela durchgeführt./mis/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen nach Konjunkturdaten mit leichten Kursverlusten Die Kurse US-amerikanischer Staatsanleihen haben sich am Freitag nach eher durchwachsenen US-Konjunkturdaten nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 112,17 Punkte. Die Rendite der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     