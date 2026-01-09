    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Europa soll wieder mit Russland sprechen

    • Meloni: Europa soll mit Russland Gespräche führen.
    • Verhandlungen wichtig für positiven Beitrag Europas.
    • Bezug auf Macrons Meinung zur Gesprächsnotwendigkeit.
    Meloni - Europa soll wieder mit Russland sprechen
    ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni unterstützt angesichts internationaler Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs Gespräche zwischen Europa und Russland. "Ich glaube, es ist der Moment gekommen, in dem auch Europa mit Russland sprechen sollte", sagte die rechte Regierungschefin auf ihrer jährlichen Pressekonferenz in Rom.

    "Denn wenn Europa beschließt, an dieser Verhandlungsphase teilzunehmen, dabei aber nur mit einer der Konfliktparteien spricht, fürchte ich, dass der positive Beitrag, den es leisten könnte, am Ende begrenzt sein wird", sagte sie.

    Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bereits vor wenigen Wochen gesagt, dass es sinnvoll und nützlich sein könnte für Europa und die Ukraine, wieder mit Kremlchef Wladimir Putin zu sprechen, um direkt an der Diskussion beteiligt zu sein. Meloni bezog sich in ihren Ausführungen auf Macrons Äußerungen und erklärte, sie denke, der Präsident habe in dieser Sache recht./rme/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

