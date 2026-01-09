Pierre Fabre Laboratories und Iktos kündigen eine integrierte KI-gestützte Zusammenarbeit bei der Arzneimittelentdeckung in der Onkologie an

CASTRES, Frankreich und PARIS, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre Laboratories und Iktos, ein weltweit führender Anbieter von künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik in der Arzneimittelforschung, gaben heute eine integrierte Zusammenarbeit in der Arzneimittelforschung bekannt, um neue niedermolekulare Arzneimittelkandidaten in der Onkologie zu identifizieren und zu entwickeln. Diese Initiative spiegelt das Engagement beider Unternehmen wider, die Onkologieforschung voranzutreiben, indem sie ihre komplementären Stärken in den Bereichen Computational Design, medizinische Chemie, Biologie, medizinische Wissenschaft und präklinische Entwicklung zusammenführen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Iktos seine KI-gestützte generative Design-Plattform einsetzen, um die Entdeckung von optimierten niedermolekularen Kandidaten gegen ein nicht genanntes onkologisches Zielmolekül zu beschleunigen. Pierre Fabre Laboratories wird sein umfangreiches Wissen in der Onkologieforschung und präklinischen Entwicklung einbringen, um die Auswahl, Bewertung und Weiterentwicklung von Molekülkandidaten zu unterstützen.

Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben, beinhalten aber eine Vorauszahlung und mehrere Meilensteinzahlungen.

„Diese Zusammenarbeit mit Iktos stellt einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg zum Aufbau einer KI-gestützten F&E-Engine bei Pierre Fabre Laboratories dar", erklärte Audrey Kauffmann, Leiterin für Datenwissenschaft und Biometrie bei Pierre Fabre Medical Care R&D. „Durch die Integration der generativen KI- und automatisierten Chemietechnologien von Iktos in unsere Forschungsplattformen kommen wir der Umsetzung unserer Daten- und KI-Strategie einen Schritt näher. Diese Zusammenarbeit steht beispielhaft für unser Bestreben, modernste Innovationen zu nutzen, um die Qualität und Erfolgswahrscheinlichkeit der Arzneimittelforschung zu verbessern und gleichzeitig bedeutende Fortschritte für Patienten in der Onkologie zu beschleunigen."

„Wir freuen uns sehr, eine Zusammenarbeit mit Iktos im Bereich der Arzneimittelforschung zu beginnen", sagte Olivier Geneste, Leiter der Arzneimittelforschung bei Pierre Fabre Medical Care R&D. „Wir sind fest davon überzeugt, dass Iktos uns dank seiner fundierten Expertise im Bereich generative KI in Verbindung mit automatisierter Chemietechnik dabei unterstützen wird, die Entwicklung innovativer Therapeutika für ein hochinteressantes Zielmolekül in der Onkologie zu beschleunigen und Risiken zu minimieren, um den ungedeckten Bedarf von Krebspatienten zu decken."