    Deutlicher Kurssprung bei der Lam Research Aktie - 09.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lam Research Aktie bisher um +7,27 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lam Research Aktie.

    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.

    Lam Research Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lam Research Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,27 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lam Research Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 184,92, mit einem Plus von +7,27 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Lam Research Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lam Research um +15,46 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

    Lam Research Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,46 %
    1 Monat +23,60 %
    3 Monate +40,65 %
    1 Jahr +131,85 %

    Informationen zur Lam Research Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 229,93 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 09.01. - S&P 500 stark +0,24 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Lam Research Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lam Research

    +7,88 %
    +16,93 %
    +24,39 %
    +41,63 %
    +131,86 %
    +316,97 %
    +323,43 %
    +2.554,12 %
    +186.000,00 %
