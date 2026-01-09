    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPlanet Green Metals AktievorwärtsNachrichten zu Planet Green Metals
    Planet Green Metals Inc. gibt Gewährung eines Kreditrahmens von bis zu 150.000 $ sowie Änderungen im Board bekannt

    Planet Green Metals Inc. gibt Gewährung eines Kreditrahmens von bis zu 150.000 $ sowie Änderungen im Board bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia, 6. Januar 2026 / IRW-Press / Planet Green Metals Inc. („Planet Green“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PGR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Mid Atlantic Capital Associates Ltd. („Mid Atlantic“) einen Kreditrahmenvertrag unterzeichnet hat. Mid Atlantic hat zugestimmt, Planet Green den Zugang zu einer Finanzierung in Höhe von bis zu 150.000 CAD zu gewähren und das Unternehmen damit bei seinen laufenden betrieblichen Initiativen und bei der Weiterführung seiner strategischen Zielsetzungen zu unterstützen.

     

    Der Kreditrahmen wird gemäß den Bedingungen einer bestehenden allgemeinen Sicherheitenvereinbarung („GSA“) zwischen den Vertragsparteien bereitgestellt. Vorauszahlungen im Rahmen dieser Vereinbarung werden zu einem Zinssatz verzinst, der mit der GSA vereinbar ist. Es gelten die üblichen Sicherheiten, Vereinbarungen und Bedingungen.

     

    Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der gewährte Kreditrahmen das anhaltende Vertrauen von Mid Atlantic Capital Associates in die Strategie, in das Führungsteam und in den Wachstumskurs von Planet Green Metals zum Ausdruck bringt und dem Unternehmen bei der Sondierung von Geschäftschancen und der Umsetzung seines Geschäftsplans größere finanzielle Flexibilität bietet.

     

    „Dieser Kreditrahmen zeugt von der starken Übereinstimmung zwischen Planet Green Metals und Mid Atlantic Capital Associates“, so Sean Flynn, Chief Operating Officer von Planet Green Metals Inc. „Die verbindliche Zusage einer Kreditlinie verschafft uns zusätzliche Flexibilität und Zuversicht – gerade jetzt, wo wir weiter an Dynamik gewinnen und mit Hochdruck an der Umsetzung der kurz- und langfristigen Ziele des Unternehmens arbeiten.“

     

    In Verbindung mit der Einrichtung des Kreditrahmens werden keinerlei Vermittlungsprovisionen oder Boni ausgezahlt.

     

    Neuigkeiten aus dem Board of Directors

     

    Planet Green gibt ferner bekannt, dass Herr Robert Coltura mit sofortiger Wirkung aus dem Board of Directors des Unternehmens ausgeschieden ist.

     

    „Im Namen des Board und des Managementteams möchte ich Robert aufrichtig für seine Beiträge und Verdienste um Planet Green Metals danken“, erklärt Chief Executive Officer Jeremy Brett. „Wir schätzen seine Zeit und seine Fachkenntnisse, die er mit dem Unternehmen geteilt hat, sehr und wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben weiterhin viel Erfolg.“

