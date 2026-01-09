Otto Group will mit Hilfe von Nvidia Logistik beschleunigen
- Otto Group kooperiert mit Nvidia zur Logistikoptimierung.
- Neues System trainiert Logistikroboter und senkt Kosten.
- Testlauf in Löhne, langfristige Digitalisierung geplant.
HAMBURG/LÖHNE (dpa-AFX) - Die Handelsgruppe Otto Group arbeitet mit dem US-Chipriesen Nvidia zusammen. Nvidia werde die Otto Group dabei unterstützen, Logistikabläufe zu beschleunigen, teilte das deutsche Unternehmen mit. Diese Woche hatte schon der Industriekonzern Siemens eine engere Zusammenarbeit mit Nvidia angekündigt.
Der Konzern aus Hamburg arbeitet demnach an einem Computersystem, das Logistikroboter trainiert, miteinander verbindet und steuert. Auch etwa Sortieranlagen sollen eingebunden werden.
Mit dem System "Robotic Coordination Layer" wolle die Otto Group Kosten senken, sagte der für Logistik zuständige Vorstand, Kay Schiebur. Ihm zufolge wird als Folge des Vorhabens kein Arbeitsplatz wegfallen. Die Otto Group unterhält den Angaben nach rund 120 Logistikstandorte.
Nvidia stellt Software und Hardware bereit
Nvidia aus dem kalifornischen Santa Clara stellt der Otto Group unter anderem Software für physikbasierte Simulationen bereit sowie Grafikprozessoren seiner Blackwell-Reihe, um diese Simulationen auszuführen. Was die Otto Group dafür an Nvidia zahlt, wurde von den Firmen nicht mitgeteilt.
Die bei Nvidia zuständige Vizepräsidentin für den Einzelhandel, Azita Martin, sagte anlässlich der Ankündigung, Nvidia arbeite auch mit anderen Händlern - etwa Amazon - zusammen. Die Otto Group sei aber der erste europäische Einzelhändler, mit dem kooperiert werde.
System soll zuerst in Nordrhein-Westfalen getestet werden
Das System soll zunächst in einem Logistikzentrum von Hermes Fulfilment - das Unternehmen gehört zum Otto-Konzern - getestet werden. Das Logistikzentrum befindet sich im Nordosten Nordrhein-Westfalens in der Stadt Löhne. Von dem Zentrum habe der Dienstleister Reply einen digitalen Zwilling erstellt, also ein virtuelles Abbild.
Die Otto Group investiere einen zweistelligen Millionen-Betrag in die erste Entwicklungsphase, teilte das Unternehmen mit. Schiebur sagte, die Einführung des Systems in Löhne werde schätzungsweise sechs bis neun Monate dauern. Danach sollen weitere Standorte folgen. Langfristige Vision sei, das Lagersystem der Otto Group vollständig zu digitalisieren./lkm/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 212,1 auf Tradegate (09. Januar 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,14 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,87 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Von den letzten 7 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +47,61 %/+72,74 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
kleiner Dummi
Fuer das Kalenderjahr 2026, 2027, 2028 werden die derzeitigen Gewinnerwartungen daher übertroffen und fuer KJ 2027 sind wir derzeit unter einem KGV von 20, KGV KJ 2026 unter 30. Aus meiner Sicht liegt das Potential der Aktie in 2026 bei 20 bis 50% Kurssteigerung (insbesondere auch nach weiteren Zinssenkungen im HJ2).