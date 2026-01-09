Bitcoin legt zu und steuert auf siebten Handelstag im Plus in diesem Jahr zu
- Bitcoin-Kurs steigt auf fast 92.000 Dollar.
- 2023 bisher um rund vier Prozent gestiegen.
- Marktkapitalisierung über 1,8 Billionen Dollar.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Freitagnachmittag zugelegt und sich etwas von der Marke von 90.000 Dollar abgesetzt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung legte auf der Handelsplattform Bitstamp um bis zu rund ein Prozent auf fast 92.000 Dollar zu. Dieses Niveau konnte der Bitcoin nicht ganz halten, lag aber am späten Nachmittag mit 91.400 Dollar noch leicht über dem Niveau vom Donnerstagabend. Nach einem schwachen Vorjahr verteuerte sich der Bitcoin in diesem Jahr bisher um rund vier Prozent.
2025 hatte der Kurs des Bitcoin etwas mehr als sechs Prozent nachgegeben. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung. Diese gibt es seit 2009. Seitdem hat der Kurs kräftig zugelegt. So beläuft sich der Anstieg in den vergangenen zehn Jahren auf mehr als 21.000 Prozent. Das heißt, der Kurs ist in diesem Zeitraum auf mehr als das 210-Fache gestiegen.
Im Zuge des Bitcoin-Erfolgs wurden viele weitere Digitalwährungen ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es Tausende davon. Mit einer Marktkapitalisierung von etwas mehr als 1,8 Billionen Dollar dominiert der Bitcoin den Markt. Lediglich Ethereum mit knapp 380 Milliarden Dollar und Tether können in dieser Kategorie halbwegs folgen. Die Gesamtkapitalisierung aller Kryptowährungen beziffert der Anbieter CoinMarketCap auf etwas mehr als 3,1 Billionen Dollar./zb/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ETH / EUR - ETH~EUR
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ETH / EUR. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Zitat von mycosmos:Wenn du auf X etwas"amüsiert" beobachtest, dann implementierst du damit, das du klüger bist als der Rest. Richtig? Du weißt Bescheid. Prima! Glückwunsch. Der Reichtum ist dein!Und genau darum geht es nicht beim investieren. Es geht nicht um Ego, nicht darum der "Beste" zu sein, es kommt darauf an, dass man beim zusammenzählen ein Plus unter dem Strich hat. Das man die Gummibärchen isst die man mag und nicht von anderen erzählen lassen warum man da falsch liegt.
Auf deine Posts werde ich nicht mehr eingehen. Dir geht's um dich. Mir um was anderes. Viel Glück weiterhin.
Das wichtigste Argument hast du selber genannt: die Basiswährung, mit der bezahlt wurde steigt potentiell viel mehr als der "werthaltige" NFT Schrott. Das haben wir doch in all den Jahren gesehen dass massenhaft Projekt erst mit BTC gekauft wurden, dann mit ETH, aktuell mit TRX und SOL. Da wird jedes Mal Gold gegen Sand getauscht, der einem zwischen den Fingern wegrieselt.
BTC/ETH/SOL/BNB einfach halten und abwarten wäre in den allermeisten Fällen schlauer gewesen.
Nur weil ein Affen NFT für ne Millionen verkauft wurde bedeutet das nicht, dass es den anderen Affen auch so ergeht. Genau so gut könntest du sagen: hey, beim Lotto spielen hat vorgestern einer ne Millionen gewonnen oder zwei, mach das auch ! Da werden einfach nur massenhaft leichtgläubige Erstanleger abgezogen die keine Ahnung von dem Game haben. Was ich mir seit Jahren anschaue und nur den Kopf schütteln kann.
Speziell NFT, da ist doch alles extrem manipuliert. Wenn ein Affen NFT von der linken Tasche in die rechte wandert und ETH für eine Millionen dafür von der rechten Tasche in die linke bedeutet das: rein gar nichts.
1) recherchieren, welche coins Binance in letzter Zeit gelistet hat.
90% aller coins dort haben keinen Erfolg, grob geschätzt. aber das ist ja schon mal besser als die 99,99% bei den dezentralisierten Börsen. Dort ist praktisch nur Müll, KI generiert vermutlich inzwischen.
2) Chartverlauf analysieren, ob sich nach A) Abverkauf eine B) Bodenbildung herausgearbeitet hat. Und ob das Projekt überhaupt Substanz hat.
Bei SXT hab ich damit richtig gelegen, bedeutet natürlich nicht dass das immer so ist. Nicht geschützt ist man abgesehen davon vor Abverkaufswellen so wie das bei WCT war. Erst läuft alles gut, dann *karzonk*