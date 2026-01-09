ANTHBOT sorgt auf der CES 2026 für eine ordentliche Revolution in der robotergestützten Rasenpflege

LAS VEGAS, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ANTHBOT gab sein Debüt auf der CES 2026 und präsentierte die Roboter-Rasenmäher der N- und M-Serie, die eine neue Ära vom einfachen Mähroboter hin zu einem umfassenden Ansatz für eine saubere und fertige Rasenpflege einleiten.

Herkömmliche Mähroboter verstreuen oft das Schnittgut, haben mit saisonalem Wachstum zu kämpfen und hinterlassen heruntergefallenes Laub, so dass die Hausbesitzer den Rasen kehren oder zusätzliche Wartungsarbeiten einplanen müssen. ANTHBOT behebt diese seit langem bestehende Lücke, indem er das Mähen mit Robotern als eine Lösung für den gesamten Zyklus neu definiert, bei der Ordnung, Sauberkeit und Gesundheit des Rasens als Hauptanforderungen und nicht als nachträgliche Gedanken behandelt werden.

"Hauseigentümer wollen mehr als nur einen gestutzten Rasen - sie wollen einen Garten, der fertig aussieht", sagt Vic Zhou, CEO von ANTHBOT. "Unser Neat-Lawn-Ansatz beseitigt die versteckten Aufgaben, die herkömmliche Mähroboter hinterlassen, und unterstützt gleichzeitig ein gesünderes Wachstum."

Auf der CES 2026 wurden die ANTHBOT N- und M-Serie mit mehr als 10 Preisen ausgezeichnet, darunter TWICE, Reviewed, Trusted Reviews, Android Headlines, etc.

Die innovative N-Serie stellt sich den anhaltenden Herausfordernden der Branche mit einem modularen 4-in-1-System, das eine komplette Lösung bietet: Mähen, Mulchen, Einsammeln und Launentfernung. Sein Zyklon-System hebt Grasschnitt und Laub in einen 23-Liter-Sammelsack und hinterlässt nach jedem Durchgang einen sichtbar sauberen Rasen. Wenn eine Nährstoffrückführung erwünscht ist, mulcht das Particle System das Schnittgut, um ein gesünderes Boden- und Graswachstum zu fördern.

Die kompakte M-Serie bietet eine herausragende Leistung und navigiert mit verbesserter Wendigkeit durch enge Passagen, Hänge und unebenes Gelände, was sie zu einer praktischen und erschwinglichen Lösung für alltägliche Benutzer macht, die ein zuverlässiges, müheloses Mähen wünschen.

Zur Anpassung an reale Gartenlayouts bieten sowohl die N- als auch die M-Serie zwei Navigationsoptionen: das LiDAR-Modell, das 360°-LiDAR und Dual Vision für eingezäunte oder komplexe Gärten kombiniert, und das RTK-Modell, das Full-Band-RTK mit Dual Vision für große, offene Rasenflächen kombiniert.

Besucher können die N- und M-Serie am ANTHBOT-Stand 52659 in den Hallen A-D der Venetian Expo erleben. Eine Frühbucheraktion beginnt im Januar. 6 unter anthbot.com, die ab dem Frühjahr in vollem Umfang verfügbar sind und einen neuen Maßstab für mühelose, saubere und gesunde Rasenpflege setzen.

Informationen zu ANTHBOT

ANTHBOT ist ein führender Innovator auf dem Gebiet der Roboter-Rasenpflege und hat sich zum Ziel gesetzt, die Pflege von Außenanlagen durch Spitzentechnologie zu verändern. Durch die Integration von KI und Robotik liefert die Marke effiziente, autonome Lösungen, die den Komfort der Rasenpflege neu definieren. ANTHBOT hat sich dem technologischen Fortschritt und der Nachhaltigkeit verschrieben und kombiniert professionelle Präzision mit umweltfreundlichem Design, um eine intelligentere und grünere Rasenpflege für globale Nutzer zu ermöglichen.

Medienkontakt: pr@anthbot.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858135/Award_winning_features_of_the_ANTHBOT_N_and_M_Series.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858136/Overview_of_ANTHBOT_booth_at_CES_2026.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/anthbot-sorgt-auf-der-ces-2026-fur-eine-ordentliche-revolution-in-der-robotergestutzten-rasenpflege-302657455.html