TAGESVORSCHAU
Termine am 12. Januar 2026
- Repsol veröffentlicht Q4-Umsatz um 07:00 Uhr.
- Volkswagen meldet Auslieferungen 2025 um 14:00 Uhr.
- Airbus gibt Aufträge und Auslieferungen um 17:45 Uhr.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz
14:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 2025
17:45 FRA: Airbus, Aufträge und Auslieferungen 2025 (18.30 Call)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Insolvenzen, Oktober 2025 + Schnellindikator Dezember 2025 08:00 DNK: Verbraucherpreise 12/25
08:30 HUN: Industrieproduktion 11/25
09:00 CHE: Seco-Verbrauchervertrauen 12/25
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26
SONSTIGE TERMINE
11:30 DEU: Jahresauftakt Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit BdB-Hauptgeschäftsfuührer Heiner Herkenhoff
DEU/IND: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besucht Indien
USA: Treffen internationaler Finanzminister zu kritischen Rohstoffen u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Washington
HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
