Dax legt zu - Rückenwind durch US-Arbeitsmarktdaten
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax zugelegt. Der Index wurde zum Xetra-Handelsschluss mit 25.262 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start auf Vortagesniveau baute der Dax bis zum frühen Nachmittag seine Zugewinne aus. Im Anschluss konnte sich der Index - bis auf einen deutlichen, aber nur vorübergehenden Einbruch - stabilisieren.
"Die Marktteilnehmer reagieren relativ entspannt auf die schlechter als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Anstelle der erwarteten 75.000 neugeschaffenen Stellen wurden lediglich 37.000 Stellen im Privatsektor publiziert. Die Erwerbsquote fällt auf 62,4 Prozent und verfehlt ebenfalls die Erwartungen von 65,2 Prozent", so der Analyst. "Dadurch dürften die Zinssenkungshoffnungen in den USA erneut Treibstoff bekommen."
Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Infineon, SAP und Rheinmetall an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Aktien von Allianz, Bayer, Commerzbank und MTU.
Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Februar kostete 28 Euro und damit drei Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund sieben bis neun Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ölpreis stieg für seine Verhältnisse stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 63,49 US-Dollar, das waren 2,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1630 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8598 Euro zu haben.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Ausbruch der Infineon‑Aktie aus einer seit 2023 bestehenden Range bis auf ein 5‑Jahres‑Hoch (~42,04€) und das technische Kaufsignal über 40€. Diskutiert werden Analysten‑Buy‑Ratings und Kursziele (~42€), erhöhte KI/Rechenzentrum‑Umsatzprognose (1,5 Mrd.€), Vorstandsoptimismus, sehr geringe Short‑Quote mit möglichem Short‑Squeeze sowie Spekulationen auf Kursziele von 80–100€.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
teenangel1979 schrieb 29.11.25, 09:29
Infineon Kurs klettert seit Tagen nach oben.mitdiskutieren »
Ich denke hier wetten schon einige auf ein starkes Jahr 2026 und positionieren sich.
Bin ebenfalls extrem positiv gestimmt,dass die Aktie nach 5 jähriger Seitwärtsbewegung 2026 endlich nach oben ausbrechen wird!
Kurse um die 50 Euro sollten Ende 2026 locker drin sein!
teenangel1979 schrieb 12.11.25, 11:41
https://www.cio.de/article/4088458/infineon-setzt-auf-den-ki-boom.htmlmitdiskutieren »
Sal-Paradise schrieb 27.08.25, 22:51
mitdiskutieren »
Wenn man sich diesen Verlauf ganz nüchtern betrachtet, sieht man deutlich, dass man hier (von wenigen Ausnahmen abgesehen) als langfristiger Anleger über die letzten Jahre kaum einen Cent verdienen konnte, sollte man nicht clever genug gewesen sein da oben seine Bestände permanent, einem Swingtrade gleich, glattgestellt zu haben.
IFX / MONTH / XETRA / 27-08-2025
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250827224231-ifx-month-xetra.jpg
Fast schon brutal, wie die Bären jeden Angriff der Bullen völlig humorlos abfrühstücken. Wenn man bedenkt, dass IFX eine Art Lieblingsaktie für deutsche Anleger darstellt, kann man sehen, dass echte Liebe nicht immer mit üppiger Rendite belohnt wird und man kann davon ausgehen, dass über diesen dargestellten Zeitraum nicht wenige Kleinanleger ernüchternd aufgegeben haben, da nicht jeder die Geduld aufbringen kann, um so einen Verlauf nüchtern hinnehmen zu können. Man muss das ja immer im Kontext anderer Halbleiterhersteller betrachten, von denen einige ihren Aktionären reichlicher belohnt hatten. Da kann man gespannt sein, ob die Bullen diese obere "Todeslinie" zeitnah herausnehmen können? Wobei sich das absolute Top ja mit jedem Monat weiter entfernt, da wir hier ja einen deutlichen Abwärtstrend sehen, dessen obere Grenze sich permanent weiter nach unten schiebt.
