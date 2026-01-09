Der Börsen-Tag
DAX & Wall Street im Aufwind: Tech- und Nebenwerte führen Rally an
Europas und Amerikas Börsen starten freundlich in den Tag: Während deutsche Nebenwerte glänzen, ziehen in den USA vor allem breite Marktindizes die Kurse nach oben.
Foto: Patrick Pleul - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks zeigen sich heute überwiegend freundlich, wenn auch mit unterschiedlichen Dynamiken. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX ein moderates Plus von 0,32 % auf 25.260,56 Punkte. Er liegt damit im Mittelfeld der heutigen Kursgewinne. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, kommt dagegen kaum vom Fleck und steigt lediglich um 0,08 % auf 32.191,62 Punkte – ein Zeichen verhaltenerer Nachfrage nach Mid Caps. Deutlich stärker präsentieren sich die kleineren Werte: Der SDAX legt um 0,88 % auf 18.115,63 Punkte zu und ist damit der stärkste Gewinner unter den deutschen Indizes. Auch der TecDAX zeigt mit einem Plus von 0,81 % auf 3.821,77 Punkte eine robuste Entwicklung, was auf eine gute Stimmung im Technologiesektor hindeutet. An der Wall Street setzt sich das positive Bild fort. Der Dow Jones steigt um 0,51 % auf 49.507,96 Punkte und signalisiert eine solide Nachfrage nach Standardwerten. Der breiter gefasste S&P 500 legt mit +0,56 % auf 6.960,58 Punkte sogar etwas stärker zu und unterstreicht damit die insgesamt freundliche Marktstimmung in den USA. Im Vergleich zeigt sich: Während in Deutschland vor allem Nebenwerte und Technologietitel gefragt sind, verläuft die Entwicklung bei den Standardwerten verhaltener. In den USA ist das Plus breiter gestreut, wobei der S&P 500 den Dow Jones leicht übertrifft. Insgesamt dominieren an den internationalen Aktienmärkten heute leichte bis deutliche Kursgewinne.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung mit Infineon Technologies und SAP, die jeweils um 2.32% zulegten, gefolgt von Henkel VZ mit einem Anstieg von 2.29%.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte deutliche Verluste, angeführt von Bayer mit -1.89%, Commerzbank mit -2.13% und MTU Aero Engines, die um -2.27% fielen.
MDAX TopwerteDie MDAX-Topwerte stechen besonders hervor, mit AUTO1 Group, die um 7.46% zulegte, gefolgt von HENSOLDT mit 4.79% und TeamViewer mit 4.17%.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte hingegen zeigen eine negative Tendenz, angeführt von Sartorius Vz. mit -3.41%, gefolgt von Hochtief mit -2.21% und Carl Zeiss Meditec mit -1.67%.
SDAX TopwerteIm SDAX sind die Topwerte ebenfalls stark, mit Eckert & Ziegler, die um 6.55% zulegten, SUESS MicroTec mit 5.92% und Springer Nature mit 3.52%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen eine negative Entwicklung, angeführt von Sartorius Vz. mit -3.41%, gefolgt von SMA Solar Technology mit -1.99% und Nagarro mit -1.94%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX, wobei Eckert & Ziegler um 6.55% zulegte, SUESS MicroTec um 5.92% und HENSOLDT um 4.79%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls eine negative Entwicklung, angeführt von Sartorius Vz. mit -3.41%, gefolgt von SMA Solar Technology mit -1.99% und Nagarro mit -1.94%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones verzeichneten Boeing einen Anstieg von 2.69%, gefolgt von The Home Depot mit 2.56% und Sherwin-Williams mit 2.42%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen geringere Verluste, angeführt von Unitedhealth Group mit -0.99%, McDonald's mit -1.01% und American Express mit -1.02%.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 sind besonders stark, mit Vistra, die um 12.97% zulegten, gefolgt von SanDisk Corporation mit 8.96% und Builders Firstsource mit 8.56%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Verluste, angeführt von General Motors mit -3.18%, gefolgt von Deckers Outdoor mit -3.11% und CoStar Group mit -3.03%.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte