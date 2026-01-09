    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElectricite de France bearer and/or registered shares AktievorwärtsNachrichten zu Electricite de France bearer and/or registered shares

    Frankreich schaltet Atomkraftwerk wegen Sturms ab

    Für Sie zusammengefasst
    • EDF schaltet Atomkraftwerk Flamanville ab.
    • Personal im AKW, andere im Homeoffice.
    • Krisenzentrum zur Lageüberwachung eingerichtet.
    Frankreich schaltet Atomkraftwerk wegen Sturms ab
    Foto: Florence Piot - stock.adobe.com

    FLAMANVILLE (dpa-AFX) - Wegen heftigen Sturms über Nordfrankreich hat der französische Stromkonzern EDF das Atomkraftwerk Flamanville am Ärmelkanal in der Nacht zu Freitag abgeschaltet. Das für den Betrieb des Kraftwerks zwingend notwendige Personal befinde sich in dem AKW, die übrigen Mitarbeiter seien aufgefordert worden, nicht zum Kraftwerk zu kommen und im Homeoffice zu arbeiten, teilte EDF mit. Entsprechend dem Verfahren bei Unwetter war die Leistung des Kraftwerks zunächst gedrosselt worden.

    Die französische Behörde für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz (Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection, ASNR) erklärte, am Freitagmittag vorsorglich ein Krisenzentrum eingerichtet zu haben, um die Lage zu überwachen und die Maßnahmen des Betreibers zu überprüfen. Die ASNR stehe im Austausch mit den Teams von EDF und der Präfektur vor Ort, hieß es. Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Umwelt.

    In der Nacht hatte der Sturm am Ärmelkanal in der Spitze an einer Stelle eine Geschwindigkeit von 213 Kilometer pro Stunde erreicht. Bäume stürzten um und Dächer wurden abgedeckt, es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen. Menschen kamen nach vorläufiger Bilanz aber nicht ernsthaft zu Schaden./evs/DP/nas

    Electricite de France bearer and/or registered shares

    -
    ISIN:FR0010242511WKN:A0HG6A





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
