Lululemon Athletica Aktie verliert signifikant - 09.01.2026
Am 09.01.2026 ist die Lululemon Athletica Aktie, bisher, um -4,10 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lululemon Athletica Aktie.
Lululemon Athletica ist ein führender Anbieter im Premium-Sportbekleidungsmarkt, bekannt für Qualität und Innovation.
Lululemon Athletica aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.01.2026
Am heutigen Handelstag musste die Lululemon Athletica Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,10 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,50 %, geht es heute bei der Lululemon Athletica Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lululemon Athletica in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,36 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lululemon Athletica Aktie damit um +1,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lululemon Athletica um +1,01 % gewonnen.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,59 % geändert.
Lululemon Athletica Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,01 %
|1 Monat
|+15,92 %
|3 Monate
|+21,36 %
|1 Jahr
|-51,67 %
Informationen zur Lululemon Athletica Aktie
Es gibt 112 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,60 Mrd.EUR € wert.
Lululemon Athletica Aktie jetzt kaufen?
Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.