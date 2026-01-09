Lululemon Athletica Aktie verliert signifikant - 09.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Lululemon Athletica Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,10 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,50 %, geht es heute bei der Lululemon Athletica Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Lululemon Athletica ist ein führender Anbieter im Premium-Sportbekleidungsmarkt, bekannt für Qualität und Innovation.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lululemon Athletica in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,36 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lululemon Athletica Aktie damit um +1,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lululemon Athletica um +1,01 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,59 % geändert.

Lululemon Athletica Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,01 % 1 Monat +15,92 % 3 Monate +21,36 % 1 Jahr -51,67 %

Informationen zur Lululemon Athletica Aktie

Es gibt 112 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,60 Mrd.EUR € wert.

Lululemon Athletica Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.