    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDoorDash Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu DoorDash Registered (A)

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    DoorDash Registered (A) Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 09.01.2026

    Am 09.01.2026 ist die DoorDash Registered (A) Aktie, bisher, um -4,21 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DoorDash Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - DoorDash Registered (A) Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 09.01.2026
    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    DoorDash ist ein führendes Lieferunternehmen in den USA, das sich durch starke Partnerschaften und innovative Technologie auszeichnet. Es konkurriert mit Uber Eats und Grubhub und bietet mit "DashPass" ein attraktives Kundenbindungsprogramm.

    DoorDash Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die DoorDash Registered (A) Aktie. Sie fällt um -4,21 % auf 184,87. Der Kursrückgang der DoorDash Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,21 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.959,45€
    Basispreis
    18,98
    Ask
    × 13,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.461,14€
    Basispreis
    19,84
    Ask
    × 13,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DoorDash Registered (A) insgesamt ein Minus von -20,01 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die DoorDash Registered (A) Aktie damit um -1,54 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,54 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,95 % geändert.

    DoorDash Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,54 %
    1 Monat -0,34 %
    3 Monate -20,01 %
    1 Jahr +14,43 %

    Informationen zur DoorDash Registered (A) Aktie

    Es gibt 406 Mio. DoorDash Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,11 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 09.01. - S&P 500 stark +0,24 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    DoorDash Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DoorDash Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DoorDash Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DoorDash Registered (A)

    -3,75 %
    -0,20 %
    +0,79 %
    -19,28 %
    +14,18 %
    +332,78 %
    +190,89 %
    ISIN:US25809K1051WKN:A2QHEA



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! DoorDash Registered (A) Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 09.01.2026 Am 09.01.2026 ist die DoorDash Registered (A) Aktie, bisher, um -4,21 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DoorDash Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     