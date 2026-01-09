DoorDash Registered (A) Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 09.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die DoorDash Registered (A) Aktie. Sie fällt um -4,21 % auf 184,87€. Der Kursrückgang der DoorDash Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,21 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DoorDash ist ein führendes Lieferunternehmen in den USA, das sich durch starke Partnerschaften und innovative Technologie auszeichnet. Es konkurriert mit Uber Eats und Grubhub und bietet mit "DashPass" ein attraktives Kundenbindungsprogramm.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DoorDash Registered (A) insgesamt ein Minus von -20,01 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die DoorDash Registered (A) Aktie damit um -1,54 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,54 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,95 % geändert.

DoorDash Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,54 % 1 Monat -0,34 % 3 Monate -20,01 % 1 Jahr +14,43 %

Informationen zur DoorDash Registered (A) Aktie

Es gibt 406 Mio. DoorDash Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,11 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

DoorDash Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die DoorDash Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DoorDash Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.