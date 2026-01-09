Guide Sensmart läutet die Ära der ultrahochauflösenden Wärmebildtechnik ein

LAS VEGAS, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Guide Sensmart (Stand 21740, Central Hall), ein weltweit führender Anbieter von Wärmebildtechnologie, hat offiziell seine innovative Wärmebildtechnologie der nächsten Generation – ApexVision – sowie eine Reihe neuer Produkte vorgestellt, die auf dieser Technologie basieren. Diese Markteinführung stellt einen systemischen Sprung für die Branche dar, weg vom bloßen „Sehen von Wärme" hin zum „klaren, präzisen und intelligenten Sehen", und läutet damit eine neue Ära ein, die von Ultra-Klarheit geprägt ist.

Am Stand von Guide Sensmart zogen Live-Produktvorführungen mit ApexVision die Aufmerksamkeit von Branchenanalysten und internationalen Medien auf sich. Praktische Vergleiche – wie die Beibehaltung klarer Bilddetails bei weit entfernten Zielen und die Bereitstellung scharfer, verwacklungsfreier Bilder von sich schnell bewegenden Objekten – wurden durchweg gelobt. Viele Fachbesucher merkten an, dass diese zuverlässige Klarheit, bei der man „das sieht, was man bekommt", die betriebliche Effizienz und die Sicherheit bei der Entscheidungsfindung direkt verbessern würde.

ApexVision integriert sowohl Hardware als auch Software: Es kombiniert den hochempfindlichen ApexCore S1-Detektor, die Nexus 1.0-Verarbeitungsplattform und szenariooptimierte Algorithmen. Zusammen überwindet ApexVision erfolgreich hartnäckige Herausforderungen wie geringen Kontrast in komplexen Umgebungen, Detailverlust bei großer Entfernung oder hoher Vergrößerung, Bewegungsunschärfe bei sich schnell bewegenden Objekten und ungenaue Erkennung kleinster Temperaturunterschiede.

Von der Architektur zur Anwendung: Ein umfassendes Portfolio

Auf der CES-Messe demonstrierte Guide Sensmart, wie ApexVision konkrete Verbesserungen bei allen Wärmebildgeräten erzielt. Thermografie-Tools (z. B. E3S-, H6S-Wärmebildkameras) nutzen den SharpIR 2.0-Algorithmus, um stabile, genaue Temperaturmessungen in anspruchsvollen Umgebungen zu liefern, sodass Inspektoren versteckte Fehler mit größerer Sicherheit lokalisieren können. Die Outdoor-Jagdoptik (z. B. das Monokular TD650LS und das Fernglas TN650MS) profitiert von Hyper-Light 2.0, wodurch Benutzer nachtaktive Wildtiere in völliger Dunkelheit identifizieren und sich schnell bewegende Ziele verfolgen können, während selbst bei 10-facher Vergrößerung klare, scharfe Bilder erhalten bleiben.

„Die Einführung von ApexVision ist ein Meilenstein, bei dem unsere vertikal integrierte Technologieentwicklung einen echten Mehrwert für die Benutzer schafft", sagte ein Sprecher von Guide Sensmart. „Es ist mehr als nur eine Reihe von Spezifikationen – es bietet jedem professionellen Anwender die Gewissheit von Ultra-Clarity."

Die Vorstellung von ApexVision auf der CES 2026 ist mehr als nur eine routinemäßige Produktaktualisierung. Durch die Lösung des seit langem bestehenden Zielkonflikts zwischen Empfindlichkeit, Stabilität und Umweltrobustheit führt Guide Sensmart die Wärmebildtechnik in die Ära der Ultra-Klarheit und schafft damit eine klarere, sicherere und effizientere Zukunft.

Wir sind sehr daran interessiert, eine Zusammenarbeit mit Ihnen zu erkunden. Erfahren Sie mehr über Guide Sensmart unter https://www.guideir.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858227/3__Guide_Sensmart_Showcases_ApexVision_at_CES_2026.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/apexvision-prasentiert-sich-erstmals-auf-der-ces-2026-guide-sensmart-lautet-die-ara-der-ultrahochauflosenden-warmebildtechnik-ein-302657440.html