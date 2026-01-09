Börsen Update USA - 09.01. - US Tech 100 stark +1,08 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:50) bei 49.478,04 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +3,56 %, The Home Depot +2,97 %, Boeing +2,80 %, Honeywell International +1,74 %, Chevron Corporation +1,62 %

Flop-Werte: American Express -2,33 %, Visa (A) -0,76 %, Amgen -0,71 %, Travelers Companies -0,51 %, Unitedhealth Group -0,49 %

Der US Tech 100 steht bei 25.784,80 PKT und gewinnt bisher +1,08 %.

Top-Werte: Lam Research +9,16 %, Intel +8,72 %, ASML Holding NV NY +7,33 %, Applied Materials +6,52 %, KLA Corporation +5,91 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,65 %, DoorDash Registered (A) -3,89 %, CoStar Group -3,01 %, Atlassian Registered (A) -2,40 %, Datadog Registered (A) -2,28 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.969,82 PKT und steigt um +0,69 %.

Top-Werte: Builders Firstsource +10,29 %, Vistra +9,93 %, Lam Research +9,16 %, Intel +8,72 %, D.R. Horton +6,82 %

Flop-Werte: Lululemon Athletica -4,89 %, Deckers Outdoor -4,23 %, DoorDash Registered (A) -3,89 %, First Solar -3,72 %, Expand Energy Corporation -3,62 %