Börsen Update
Börsen Update USA - 09.01. - US Tech 100 stark +1,08 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:50) bei 49.478,04 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: Sherwin-Williams +3,56 %, The Home Depot +2,97 %, Boeing +2,80 %, Honeywell International +1,74 %, Chevron Corporation +1,62 %
Flop-Werte: American Express -2,33 %, Visa (A) -0,76 %, Amgen -0,71 %, Travelers Companies -0,51 %, Unitedhealth Group -0,49 %
Der US Tech 100 steht bei 25.784,80 PKT und gewinnt bisher +1,08 %.
Top-Werte: Lam Research +9,16 %, Intel +8,72 %, ASML Holding NV NY +7,33 %, Applied Materials +6,52 %, KLA Corporation +5,91 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,65 %, DoorDash Registered (A) -3,89 %, CoStar Group -3,01 %, Atlassian Registered (A) -2,40 %, Datadog Registered (A) -2,28 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.969,82 PKT und steigt um +0,69 %.
Top-Werte: Builders Firstsource +10,29 %, Vistra +9,93 %, Lam Research +9,16 %, Intel +8,72 %, D.R. Horton +6,82 %
Flop-Werte: Lululemon Athletica -4,89 %, Deckers Outdoor -4,23 %, DoorDash Registered (A) -3,89 %, First Solar -3,72 %, Expand Energy Corporation -3,62 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.