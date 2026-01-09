Builders Firstsource - Aktie geht steil - 09.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Builders Firstsource Aktie. Mit einer Performance von +10,29 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Builders Firstsource Aktie. Nach einem Plus von +6,45 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 106,45€, mit einem Plus von +10,29 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Builders FirstSource ist ein führender US-Anbieter von Baumaterialien und Fertigbaulösungen, bekannt für sein breites Produktportfolio und maßgeschneiderte Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Home Depot und Lowe's. Es hebt sich durch ein umfangreiches Vertriebsnetzwerk und spezialisierte Fertigbaulösungen ab.

Der Kurs der Builders Firstsource Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,34 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Builders Firstsource Aktie damit um +9,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Builders Firstsource um +9,86 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,69 % geändert.

Builders Firstsource Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,86 % 1 Monat +4,69 % 3 Monate -13,34 % 1 Jahr -30,82 %

Informationen zur Builders Firstsource Aktie

Es gibt 111 Mio. Builders Firstsource Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,59 Mrd.EUR € wert.

Europas und Amerikas Börsen starten freundlich in den Tag: Während deutsche Nebenwerte glänzen, ziehen in den USA vor allem breite Marktindizes die Kurse nach oben.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Builders Firstsource Aktie jetzt kaufen?

Ob die Builders Firstsource Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Builders Firstsource Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.