Aktien New York
Arbeitsmarkt weckt Zinshoffnungen - S&P 500 auf Rekordhoch
- Zinssenkungen der Fed treiben US-Börsen auf Rekordhoch.
- Arbeitsmarkt gemischt: Beschäftigung schwächer, Quote sinkt.
- Trump fördert Hypothekenanleihen, Aktien von Anbietern steigen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag für steigende Kurse an den US-Börsen gesorgt. Der marktbreite S&P 500 erreichte ein Rekordhoch, zuletzt betrug das Plus 0,7 Prozent auf 6.970 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um ein halbes Prozent auf 49.512 Punkte zu und war damit in Schlagdistanz zur Bestmarke vom Mittwoch.
In den USA ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres gemischt ausgefallen. Während der Anstieg der Beschäftigung schwächer als erwartet war, ging die Arbeitslosenquote etwas zurück. Die Daten dürften aber dennoch Wasser auf die Mühlen derer sein, die von der US-Notenbank Fed mehr Tempo bei Zinssenkungen fordern.
"Die Angst um den eigenen Job nimmt zu", konstatierte James Knightley, Chefökonom der Bank ING. Das Gros der US-Wirtschaft streiche Arbeitsplätze zusammen. Die Entwicklung der Beschäftigung in der großen Mehrzahl der Sektoren sei "für jedermann sehr besorgniserregend". Die Botschaft für die Fed laute nun, die Wirtschaft stärker zu unterstützen.
An der Technologiebörse Nasdaq ging es mit dem Nasdaq 100 um 1,1 Prozent auf 25.776 Zähler stärker aufwärts. Hier lagen erneut die Aktien aus der Halbleiterbranche ganz vorn. Sie gelten als sehr abhängig vom Zinsniveau an den Kapitalmärkten. Niedrigere Zinsen der US-Notenbank rechtfertigten höhere Bewertungen von Chip-Aktien, so die Argumentation vieler Investoren. Intel-Aktien etwa zogen um mehr als 10 Prozent an.
Zuletzt hatte die Politik des US-Präsidenten Donald Trump wieder für Bewegungen gesorgt, dies setzte sich am Freitag fort. Trump ordnete einen Ankauf von Hypothekenanleihen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar an, um damit Immobilienkredite günstiger zu machen. Davon profitierten Aktien von Hypothekengebern. Rocket Companies stiegen um 7 Prozent. Opendoor Technologies schnellten gar um fast 18 Prozent nach oben.
Auch eine Übernahme sorgte für Gesprächsstoff. Wie die "Financial Times" berichtet, will der Pharmariese Merck & Co den Krebsmittelspezialisten Revolution Medicines übernehmen. Dessen Aktien zogen nochmals um 4 Prozent an, nachdem sie ihren Rekordlauf in den vergangenen beiden Tagen schon deutlich beschleunigt hatten. Merck & Co legten um 0,7 Prozent zu. Als Kaufpreis ist in dem Bericht von 28 bis 32 Milliarden Dollar die Rede.
Kursschwäche zeigten General Motors mit minus 3 Prozent. Der Autobauer hatte am Vorabend hohe Abschreibungen auf seine Elektroautos bekanntgegeben. Diese kosteten den Konzern im vierten Quartal rund sechs Milliarden Dollar. Hinzu kommen gut eine Milliarde an Sonderkosten für den Umbau in China.
Die Aktien von Southwest Airlines gewannen 4,4 Prozent. Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einschätzung komplett gedreht und rät nun zum Übergewichten im Portfolio, nachdem das Votum zuvor Untergewichten gelautet hatte. Analyst Jamie Baker hält es für möglich, dass der Ausblick der Airline auf das Jahr 2026 die Markterwartungen deutlich in den Schatten stellen wird./bek/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Opendoor Technologies Aktie
Die Opendoor Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 38,08 auf Tradegate (09. Januar 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Opendoor Technologies Aktie um +23,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Opendoor Technologies bezifferte sich zuletzt auf 6,02 Mrd..
clearasil: Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Dividenden-Depot vonHS im Dezember 2025
Was hat sich im Depot getan?
Der Dezember 2025 war noch schwankungsärmerer als der September 2025. Ein richtig ruhiger Monat für mein Depot zum Auspendeln am Jahresende. Dennoch gab es Mitte Dezember mit 15,42% wieder einen neuen Jahreshöchststand, der fast bis zum Jahresende Bestand hatte - und am letzten Handelstag des Jahres wurde er sogar noch getoppt.
Zum vollständigen Jahresabschluss anbei wie im Vorjahr die Charts aus DIVVYDAIRY ohne realisierte Gewinne/Verluste, mit realisierten Gewinnen/Verlusten und einschießlich der Dividenden:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260105172103-20251231-depotperformanceueberblick.jpg
In diesem Link sieht man natürlich auch, dass ich mir für 2025 erneut vier klare Ziele setzte, die sich bereits in den Vorjahren bewährten. Mit meinem dritten Jahresabschluss seit dem ersten Depotbericht im Mai 2023 auf W : O ist nach dem 49. Depotmonat jetzt wieder Zeit für eine Bilanz:
Aktiendepot – Update Dezember 2025 - Abschlussbilanz
Ein frohes neues Jahr allerseits!
2025 ist nun auch schon wieder Geschichte und wir sind hoffentlich alle gut und gesund in das neue Jahr 2026 gestartet. Wir werden sehen, wie sich die Börsen und die unterschiedlichen Depots und Erträge im neuen Jahr entwickeln werden.
Nachfolgend gibt es meine Abschlussbilanz für das abgelaufene Jahr 2025:
Dividendenübersicht
Hiermit die finale Übersicht aller Netto-Dividendenerträge für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für Dezember:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20260104124052-screenshot-2026-01-04-124021.png
Zukäufe/Verkäufe 2025
Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 14.430,35 € (inkl. 112,57 € Ordergebühren)
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Zielsetzungen
Dies waren meine Zielsetzungen für das abgelaufene Börsenjahr 2025:
„Zielsetzungen für das Jahr 2025
Hierzu benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 3.700 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2025
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).“
Die Dividenden-Rendite bezogen auf das zuletzt investierte Kapital lag mit 4,67 % unter der angepeilten 5 %-Hürde. Aufgrund der sehr hohen Neuinvestitionen von über 14.430 € konnte diese Marke nicht erreicht werden. Nehme ich dagegen einen Mittelwert von 80.000 €, dann wurde auch dieses Ziel erreicht. Immer eine Frage der Sichtweise 😉
Jedenfalls bin ich mit diesen Werten und auch den Entwicklungen im Allgemeinen sehr zufrieden und kann weiterhin beruhigt schlafen.
Zielsetzungen für das neue Börsenjahr 2026
Für das neu angebrochene Börsenjahr benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
Euch allen vielen Dank für die regelmäßigen Depotupdates und alles Gute und viel Erfolg für 2026!