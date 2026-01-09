Trump:Job-Bilanz mies - hält er Iran-Versprechen? Putin-Krieg rückt an EU-Grenze

US-Präsident Trump hat Jobs versprochen - aber seine Bilanz für das Jahr 2025 ist hier doch eher mies, wie die heutigen US-Arbeitsmarktdaten gezeigt haben! Das "Goldene Zeitalter" sollte vor allem durch Industrie-Jobs ermöglicht werden - aber nicht zuletzt durch seine Zölle sind vor allem in diesem Sektor Jobs verschwunden. Wird Trump nun sein Versprechen in Sachen Iran einlösen: in einem Tweet hatte er zugsichert, einzugreifen, sollte das Mullah-Regime im Iran auf seine eigenen Leute schießen - genau das passiert nun verstärkt. Der Putin-Krieg gegen die Ukraine rückt nun scharf an die EU-Grenze (zu Polen). Der Grund: Putin will die Gasspeicher in der Westukraine treffen..

Hinweise aus Video: